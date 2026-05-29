Torna la Festa dell'Ambiente: il 4 giugno la quinta edizione Prevista la partecipazione di 1700 alunni

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Festa dell’Ambiente, organizzata dall’Asia e dal Comune di Benevento, per sensibilizzare la città sui temi della tutela ambientale e della sostenibilità, con un ruolo particolare affidato alle nuove generazioni. La manifestazione, che si terrà il 4 giugno presso la villa comunale di Benevento, dalle ore 9 e fino alle ore 13, per la sua quinta edizione vedrà la partecipazione di circa 1.700 alunni. Saranno loro i protagonisti della giornata, e saranno coinvolti in attività, laboratori, momenti di confronto e iniziative dedicate al riciclo, alla salvaguardia dell’ambiente e alla diffusione delle buone pratiche quotidiane.