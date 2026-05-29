Emergenza cinghiali Sannio "convocare una seduta della comissione agricoltura" Il consigliere regionale Fernando Errico interviene "problema non più rinviabile"

Sta diventando sempre più allarmante la presenza dei cinghiali nei centri abitati e lungo le strade del Sannio, con crescenti rischi per la sicurezza dei cittadini e della circolazione stradale, oltre ai gravi danni arrecati alle colture agricole. Sul tema interviene il consigliere regionale Fernando Errico, componente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, che propone la convocazione di una seduta dedicata della Commissione regionale Agricoltura. “L’obiettivo - spiega Errico - è quello di affrontare in maniera concreta e condivisa una problematica ormai non più rinviabile, coinvolgendo tutti gli enti interessati: amministrazioni locali, associazioni agricole, ATC, rappresentanti del mondo venatorio, forze dell’ordine e organismi competenti in materia ambientale e sanitaria. È necessario - sottolinea ancora il consigliere regionale - mettere in campo interventi urgenti ed efficaci per contenere il fenomeno e tutelare agricoltori, cittadini e automobilisti. Serve una strategia coordinata che consenta di affrontare l’emergenza con strumenti adeguati e nel rispetto delle normative vigenti”. La richiesta punta inoltre a definire un piano operativo condiviso per il controllo della fauna selvatica, anche alla luce delle crescenti segnalazioni provenienti dai territori del Sannio e dell’intera regione. Il consigliere Errico, inoltre, ha già affrontato la problematica nel corso della seduta della Commissione Agricoltura tenutasi nei giorni scorsi. Pur non essendo inserita all’ordine del giorno, la questione dell’emergenza cinghiali è stata posta all’attenzione della Commissione, trovando la condivisione di tutti i presenti sulla necessità di intervenire con rapidità ed efficacia.