Chiusura via Mustilli, Pd "insicura per i veicoli è invece aperta ai pedoni" Almeno in questa occasione si apra un confronto serio e costruttivo

“Sulla chiusura di via Mustilli emerge una contraddizione evidente: il transito dei mezzi pubblici è vietato per motivi di sicurezza, ma il passaggio pedonale è consentito. Se l’area è ritenuta insicura per gli autobus, come può essere considerata sicura per i pedoni? È una domanda semplice, legittima ma fondamentale, che investe direttamente la responsabilità di chi governa questa città".

Così Paolo Caggiano, Pd Benevento, che prosegue "Quasi due settimane fa il Sindaco aveva emanato un’ordinanza per chiudere al traffico la strada. In quei giorni si era reso necessario, infatti, un intervento urgente dei Vigili del Fuoco, supportati dalla Polizia Municipale, per la messa in sicurezza di alcuni arbusti che presentavano evidenti criticità di stabilità.

A loro va il nostro sincero apprezzamento per la tempestività e la professionalità dimostrate. Il provvedimento di interdizione di larga parte dell’innovativo – per usare un eufemismo – terminal bus del capoluogo sannita ha generato però disagi e un cortocircuito logico sulla sicurezza. Come è noto, non ci siamo mai improvvisati esperti di trasporti, ma abbiamo sempre posto al centro l’utenza, il diritto alla mobilità e la tutela dei cittadini, troppo spesso lasciati senza adeguate garanzie.

Non chiediamo altro se non coerenza, trasparenza e dialogo. Almeno in questa occasione si apra un confronto serio e costruttivo, perché il tema non è marginale: riguarda il benessere dei cittadini e la garanzia di un servizio di mobilità dignitoso, efficiente e sicuro. Auspichiamo che l’Amministrazione non si nasconda dietro la solita arroganza del potere, ma voglia finalmente ascoltare, collaborare e agire nell’interesse del bene comune”.