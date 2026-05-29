Festeggiamenti S. Maria Costantinopoli, domenica stop al traffico Rione Ferrovia Dalle 8 alle 13 e nel pomeriggio per il passaggio della processione

In occasione dei riti religiosi connessi ai festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli, domenica 31 maggio dalle ore 8:00 alle ore 13:00, Viale Principe di Napoli, nel tratto compreso tra l'incrocio con Via San Giovanni Di Dio e Via Vittorio Veneto, sarà interdetto al traffico. Nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 19:00, in concomitanza con la Processione che attraverserà Viale Principe di Napoli sulla stessa strada e in Piazza Colonna e Piazza Bissolati la circolazione veicolare verrà momentaneamente sospesa per il tempo necessario al passaggio del corteo con deviazione obbligatoria sulla prima traversa utile.

Si rende noto che sempre domenica 31 maggio sono in agenda ulteriori due Processioni che prevedranno interdizioni alla circolazione veicolare per il tempo necessario allo svolgimento del corteo: la prima, alle ore 09,45, in onore della Madonna degli Angeli che riguarderà le strade adiacenti l'omonima Chiesa con partenza da Via de Sanctis e rientro dopo aver attraversato alcuni tratti di Via Gentile, Piazza Fusco e Piazza Croce, Lungosabato Bacchelli e Via Napoli fino all'imbocco di Via de Sanctis; la seconda in onore dell'Immacolata Concezione, con partenza alle ore 17,00, in Contrada Santa Colomba con attraversamento di Via Luigi Sturzo - SP Casale Maccabei, dapprima in direzione Benevento e in seguito in direzione San Leucio del Sannio, fino al rientro in Chiesa; in questo caso la sospensione momentanea della circolazione veicolare nei soli sensi di marcia di volta interessati, in quanto il corteo si svolgerà con occupazione di un solo lato della carreggiata.

