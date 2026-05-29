Miasmi impianto biometano: ispezione dell'Arpac Sopralluogo presso impianto di produzione di biometano in c.da San Domenico

Sono partite le verifiche dell'Arpac sull'impianto di biometano, attivo da circa otto mesi, in Contrada San Domenico - Via Masseria Corbo, nella zona nord di Benevento.

Un'azione messa in campo accogliendo “le diverse segnalazioni dei cittadini e dei Sindaci dei Comuni limitrofi alla zona di ubicazione dell’impianto di produzione di biometano mediante digestione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche.

I tecnici del Dipartimento ARPAC di Benevento, unitamente ai Carabinieri Forestale – Nucleo di Benevento hanno effettuato un sopralluogo acquisendo ulteriore documentazione che sarà sottoposta a disamina per le verifiche tecnico-amministrative.

Come detto l'impianto è sotto accusa per aver “provocato forti miasmi e aria irrespirabile”.

L’Arpa Campania valuterà, inoltre, la rispondenza di quanto constatato nel sopralluogo effettuato con l’atto autorizzativo della PAS (Procedura Abilitativa Semplificata), rilasciato dal Comune di Benevento nell’anno 2023 e successiva voltura del 2024, con la normativa vigente di settore e con le prescrizioni trasmesse con proprio parere all’Autorità Competente.

Il Dipartimento di Benevento dell’Agenzia, nei prossimi giorni, relazionerà sugli esiti dell’attività ispettiva svolta, informando gli Enti preposti ed assicurando al contempo la massima attenzione sul caso a salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica.