S. Angelo a Cupolo: via interventi su strade provinciali Interessate le provinciali n. 14 e n. 16

Nell’ambito dell’esecuzione del programma nel territorio dell’Hinterland Benevento per la manutenzione straordinaria ed il risanamento di tratti di piano viabile, si avviano oggi i lavori di ripristino di tratti di Strade provinciali in territorio di Sant’Angelo a Cupolo.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi. Conclusi i lavori sulla S.P. n. 9 tra San Leucio del Sannio e Ceppaloni

per circa 2.100 metri lineari e quelli in territorio del Comune di Paduli sulla S.P. n. 38 e n. 39 per circa 800 metri lineari, si avviano

quelli sulle S.P. n. 14 e n. 16 nel Comune di Sant'Angelo a Cupolo.

Il programma prevede il ripristino del piano viabile con risagomature e posa in opera di nuovo tappetino per circa 630 metri lineari tra le

frazioni di Montorsi e Santa Croce, nonché per circa 700 metri lineari nei pressi di Sant'Angelo a Cupolo in direzione Pagliara. Tra pochi

giorni si provvederà ad ulteriori lavori sulla S.P. n. 13 nella frazione di Bagnara nel Comune di Sant'Angelo a Cupolo per altri 300 metri

lineari e sulla S.P. n. 8 nella frazione di Santa Croce nel Comune di Ceppaloni per circa 900 metri lineari.