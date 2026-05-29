Lega Benevento: De Ieso nell'Esecutivo regionale di ANCI Campania Il plauso del Commissario provinciale Domenico Parisi

"Grande soddisfazione" è quella che viene espressa dal Coordinamento provinciale della Lega di Benevento per la nomina del sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso, all'interno dell'Esecutivo regionale dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Campania. A commentare la gradita notizia è Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega per Benevento, che sottolinea l'importanza di questo traguardo per l'intero territorio sannita "L'ingresso di Mauro De Ieso nell'ANCI regionale rappresenta un meritato e giusto riconoscimento per un sindaco che ha fatto della vicinanza ai cittadini e del dialogo costante con le comunità il tratto distintivo del suo mandato. Mauro è, da sempre, un punto di riferimento imprescindibile, una vera e propria interfaccia con il territorio, capace di ascoltarne le esigenze e di tradurle in azioni concrete."

Parisi evidenzia come questa nomina non sia solo un traguardo personale, ma un'opportunità di rilievo per dare voce e centralità alle istanze delle aree interne in una sede di confronto cruciale come quella regionale.

"A nome mio e di tutto il Coordinamento della Lega provinciale di Benevento - conclude il Commissario Parisi - esprimo a Mauro De Ieso i più sinceri auguri di buon inizio e di un proficuo lavoro. Siamo certi che saprà portare all'interno dell'ANCI Campania lo stesso entusiasmo, la stessa competenza e lo stesso radicamento territoriale che lo contraddistinguono da sempre, lavorando nell'interesse dei nostri Comuni e dei nostri concittadini."

