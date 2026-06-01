Domeniche della salute: visite gratuite per prevenzione disturbi orecchio

L'iniziativa del Rotary Club di Benevento

domeniche della salute visite gratuite per prevenzione disturbi orecchio
Benevento.  

Il Rotary Club di Benevento con Presidente Raffele Pilla promuove la “Domenica della Salute”: Il Rotary Club di Benevento con Presidente Raffele Pilla promuove la “Domenica della Salute”: Domenica 7 GIUGNO 2026 visite gratuite per la prevenzione dei disturbi dell'orecchio con il Dott. Tony Barile.
Le patologie dell'orecchio medio sono molto frequenti e spesso interessano le prime vie aeree. Sono frequenti soprattutto in concomitanza di sindrome influenzale avendo come conseguenza una riduzione della percezione acustica. Mediante l'otoscopia è possibile individuare tali patologie.
L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dinanzi al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi,  dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
La stampa ed il pubblico sono invitati a partecipare.
 

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