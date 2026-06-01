Domeniche della salute: visite gratuite per prevenzione disturbi orecchio L'iniziativa del Rotary Club di Benevento

Il Rotary Club di Benevento con Presidente Raffele Pilla promuove la “Domenica della Salute”: Il Rotary Club di Benevento con Presidente Raffele Pilla promuove la “Domenica della Salute”: Domenica 7 GIUGNO 2026 visite gratuite per la prevenzione dei disturbi dell'orecchio con il Dott. Tony Barile.

Le patologie dell'orecchio medio sono molto frequenti e spesso interessano le prime vie aeree. Sono frequenti soprattutto in concomitanza di sindrome influenzale avendo come conseguenza una riduzione della percezione acustica. Mediante l'otoscopia è possibile individuare tali patologie.

L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dinanzi al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La stampa ed il pubblico sono invitati a partecipare.

