Festa della repubblica: domani le celebrazioni per l'80esimo anniversario Le celebrazioni istituzionali si terranno a Benevento e nel Fortore

In occasione dell’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, lunedì 2 giugno si terranno a Benevento e nel Fortore le celebrazioni istituzionali promosse dalla Prefettura di Benevento.

Il programma prenderà il via alle ore 10:00 in Piazza Castello, alla presenza del Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, con la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e la cerimonia dell’alzabandiera, cui prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose.

Alle ore 12:00 il Prefetto sarà a Montefalcone di Val Fortore per la commemorazione dell’anniversario della Repubblica Italiana insieme al Sindaco di Montefalcone ed ai Sindaci dei comuni del Fortore nonché con le autorità civili, militari e religiose del territorio.

In serata, alle ore 19:30, sulla facciata del Palazzo del Governo di Benevento, si terrà la tradizionale calata del Tricolore, a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, accompagnata dall’esibizione musicale della Fanfara dei Carabinieri.

La manifestazione proseguirà nella Villa Comunale, dove presso la Cassa Armonica, si svolgeranno il concerto della Fanfara dei Carabinieri e la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Nel corso della serata, la Villa sarà animata dagli studenti degli istituti superiori della provincia di Benevento con esposizioni artistiche e performance musicali, oltre che dall’ esibizione del coro dell’UNICEF.