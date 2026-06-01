Eventi il 2, 3 e 4 giugno: varati i dispositivi traffico Per la Festa della Repubblica, il Premio Strega e la Festa dell’Ambiente

Martedì 2 giugno, in occasione dell'80° anniversario dell'istituzione della Repubblica Italiana, via del Sole, piazza Castello, piazza IV Novembre, viale Atlantici (nel solo tratto iniziale da incrocio con via del Sole ad incrocio con via XXIV Maggio), via Annunziata (nel solo tratto prospiciente la sede della Prefettura con contestuale divieto di transito già dall'incrocio con via Rampa Annunziata) saranno inibite sia alla sosta sia al traffico veicolare.

Il divieto di sosta e fermata, con valenza anche nei confronti dei residenti e delle altre categorie di autorizzati, varrà ininterrottamente per l'intera giornata, mentre le chiusure al traffico saranno applicate sia in mattinata, dalle ore 7:00 alle ore 12:00, sia nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:00 fino a cessate esigenze subordinate all'avvenuta conclusione degli ulteriori eventi previsti anche nel tardo pomeriggio tra piazza Castello, corso Garibaldi e villa comunale, in aggiunta ai tradizionali momenti che avranno luogo in mattinata.

Nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno invece, a partire dalle ore 18:30, presso il Teatro Romano, si terrà la cerimonia di proclamazione dei finalisti dell'edizione 2026 del Premio Strega.

Per l'occasione, già dalle ore 8:30 le aree di piazza Ponzio Telesino e via Port'Arsa adiacenti il Teatro Romano saranno interdette alla sosta, mentre la chiusura al traffico veicolare di via Parrocchia Nuova, via Port'Arsa (in ingresso da via Carlo Torre) e via Bosco Lucarelli nel solo tratto compreso tra l'incrocio con Largo Triggio e l'incrocio con via Porta Nuova, sarà attuata nel primo pomeriggio a partire dalle ore 14:30.

Infine, giovedì 4 giugno, in mattinata, presso la villa comunale, si terrà l'edizione 2026 della Festa dell'Ambiente. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento e l'afflusso di centinaia di studenti che vi interverranno, piazza Castello, piazza IV Novembre (solo lato destro) e viale Atlantici (solo lato destro nel tratto da incrocio con via del Sole ad incrocio con via Ferrelli) saranno inibite alla sosta dalle ore 7:00 alle ore 15:00.