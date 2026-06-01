Bn-Caserta, Mastella: "A 25 anni dalla Legge Obiettivo, il momento della verità La sollecitazione del sindaco di Benevento e segretario nazionale NdC

"A giugno dell'anno scorso il Cipess approva l’Aggiornamento 2025 del Contratto di Programma MIT–ANAS 2021–2025. L'asse stradale Benevento-Caserta, opera fondamentale e necessario collegamento tra le due province e collegamento strategico anche per buona parte dell'Irpinia, rientra nell'elenco ma ancora una volta non rientra nell’elenco degli interventi finanziati. Ad un anno di distanza reputo necessario che si produca il massimo sforzo, a partire dal Governo e dal Ministero dei Trasporti, per il reperimento delle risorse necessarie. Ulteriori battute d'arresto sarebbero un duro colpo per la concreta realizzazione di quest'opera strategica per tre province campane e più di un milione di abitanti", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e segretario nazionale NdC Clemente Mastella.



"L'attesa dura da 25 anni quando con la Legge Obiettivo fu avviata la programmazione delle infrastrutture strategiche nazionali. Tra gli interventi proposti compare il collegamento Caserta–Benevento con bretelle verso la Variante di Caserta e la Tangenziale di Benevento. L’opera entrò così nel Programma delle Infrastrutture Strategiche e nell’istruttoria CIPE per il corridoio tirrenico–appenninico Campania interna. Tra il 2004 e il 2006 c'è l'approvazione del progetto preliminare, ma non si arriva mai alla fase esecutiva per le forti critica anche di carattere ambientale e geologico, oltre che di sostenibilità finanziaria. Nel Contratto di Programma ANAS–MIT 2016–2020 compare il nuovo intervento: non si parla più dell’autostrada prevista nel 2004-2006, ma di una nuova infrastruttura di collegamento tra la A1, Marcianise/Maddaloni, Valle Caudina e Paolisi e nel 2021

ANAS avvia il PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) del lotto funzionale: Marcianise – Rotondi / Paolisi all’interno del più ampio corridoio Caserta–Benevento. Ho sollecitato spesso il Governo e il Ministro Salvini ad andare in direzione di un finanziamento sul quale è necessario anche l'intervento concreto della Regione. A 25 anni dalla Legge Obiettivo ora è il momento di badare al sodo e concretizzare l'opera", conclude Mastella.