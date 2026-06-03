Benevento. Rilascio carta identità elettronica appuntamento anche on line Il sito dove è possibile prenotare l'appuntamento per poi effettuare il documento

A seguito dell'elevato numero di richieste di rilascio delle Carte d’identità elettroniche (CIE) da parte degli utenti interessati, com’è noto è stato attivato da qualche settimana il servizio di prenotazione attraverso i numeri telefonici 0824 772814, 0824 772803 e 0824 772811 nella fascia oraria 09:00 - 12:00.



A partire da oggi la prenotazione, oltre che nella precedente modalità, potrà essere richiesta online attraverso il sito ministeriale preposto: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/cittadino/n/sc/wizardAppuntamentoCittadino/sceltaComune



Il Comune di Benevento ricorda infine che, essendo stati completati gli interventi di adeguamento tecnologici dei sistemi di emissione della CIE, a partire dal 1° giugno è operativa la nuova funzionalità anche per i cittadini residenti all'estero (AIRE).