Lunga notte delle chiese a Benevento: ecco il programma delle iniziative Nella serata di venerdì 5 giugno

L'Unità pastorale San Filippo Neri di Benevento aderisce anche in questo 2026 all'iniziativa nazionale "La lunga notte delle Chiese", che si terrà tra venerdì 5 sabato 6 giugno. Le parrocchie del centro storico della città per questa 11° edizione della manifestazione, ha deciso di offrire momenti culturali, musicali e di preghiera attraverso tre chiese del centro di Benevento: SS. Salvatore, San Domenico e Santa Sofia.

Questo il programma dettagliato della "Lunga notte delle Chiese" a Benevento.



Venerdì 5 GIUGNO 2026

ore 19.30 Chiesa del Santissimo Salvatore

Mutamento antropologico: Talk letterario a cura di Roberta Di Brigida Attraverso una selezione di libri, questo talk esplora il cambiamento interiore dell’essere umano contemporaneo, che riscopre il bisogno di connessione con il mondo che lo circonda. In una realtà frenetica e dispersiva emerge il desiderio di autenticità, ascolto ed essenzialità. L’uomo torna così a sentirsi parte di un equilibrio più grande, riscoprendo il legame profondo con la natura, gli altri esseri umani e l’universo, fino a percepirsi come un tutt’uno con ciò che lo circonda.

Ore 20.30 Chiesa di San Domenico

"Celestis Militiae Princeps Magne"

Dialogo di cielo e terra tra San Francesco e l’Arcangelo Michele con le preghiere del canto beneventano” Schola Cantorum OrbiSophia Il concerto si sviluppa come un percorso interiore che intreccia musica, silenzio e parola, conducendo l’ascoltatore in un’esperienza immersiva e spirituale.

Ore 21.30 Chiesa di Santa Sofia

Venite, adoriamo!

Adorazione Eucaristica prolungata a cura delle Sorelle del GAM

