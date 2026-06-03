Premio Nazionale "Luigi Sodo" al Cardinale Pierbattista Pizzaballa Il 30 giugno la seconda edizione vedrà una serata dedicata alla Terra Santa a San Lorenzello

Da un’idea della Fondazione Luigi Sodo, presieduta dal Vescovo Giuseppe Mazzafaro, in collaborazione con l’autore televisivo Gabriele Di Marzo, l’Istituto Luigi Sodo guidato da Don Alfonso Salomone e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, torna il Premio Nazionale “Luigi Sodo”, giunto alla sua seconda edizione.

Quest’anno il riconoscimento sarà assegnato al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, figura di riferimento internazionale per il dialogo, la pace e la presenza cristiana in Terra Santa.

La cerimonia si terrà il prossimo 30 giugno 2026 presso Corte Donica, a San Lorenzello (BN): alle ore 18.30 è previsto l’aperitivo di benvenuto, mentre l’inizio della serata è fissato alle ore 19.00. Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione del volume Tornarono a Gerusalemme con grande gioia, occasione per una riflessione sulla Terra Santa, sul valore del dialogo tra i popoli e sulla necessità di costruire percorsi di pace in un tempo segnato da guerre, divisioni e nuove fragilità internazionali.

A ritirare il Premio, in rappresentanza del Cardinale Pizzaballa, S.E. Mons. G. Pascarella, Gran Priore di Luogotenenza Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

La serata sarà presentata dall’autore televisivo Gabriele Di Marzo e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo ecclesiale, della cultura e dell’informazione, con l’intervento di S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro, Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. La manifestazione gode del patrocinio morale della Provincia di Benevento e dei Comuni di Cerreto Sannita e San Lorenzello.

La Fondazione Luigi Sodo sostiene e promuove le attività educative dell’Istituto Luigi Sodo, Liceo Classico e Liceo Scientifico OSA, con l’obiettivo di favorire un’istruzione di qualità anche per studentesse e studenti con reddito familiare basso. Attraverso la propria attività, la Fondazione promuove inclusione sociale, merito e accesso alla formazione, affinché l’offerta educativa possa raggiungere anche le famiglie meno abbienti.

Dopo la prima edizione, assegnata al giornalista e conduttore Rai Gianluca Semprini, il Premio Nazionale “Luigi Sodo” conferma la propria vocazione a valorizzare personalità capaci di contribuire, con il proprio impegno, alla crescita culturale, civile e spirituale della società.

La scelta del Cardinale Pizzaballa conferisce a questa seconda edizione un significato particolarmente forte: aprire uno spazio di confronto su pace, responsabilità e speranza.