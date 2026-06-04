Il presidente BPP, Primiceri uno dei vincitori del "Telesia for People" Il numero uno della Banca Popolare Pugliese

E’ Vito Primiceri, Presidente della Banca Popolare Pugliese, uno dei vincitori del Premio “Telesia for Peoples” 2026, in programma nelle Terme di Telese dal 9 al 12 luglio prossimo.

Primiceri verrà premiato per “la politica creditizia che da anni porta avanti con il suo istituto bancario mostrando grande fiducia nelle persone e nei territori in cui opera, soprattutto se delle aree interne del nostro Paese, ricchi di cultura e potenzialità”.

Il Premio, che viene assegnato ogni anno a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori, accademici, sia italiani che non) che nelle loro attività “non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”, verrà conferito nel corso della cerimonia spettacolo del 12 luglio (ore 21).

“Attraverso i rappresentanti del mondo delle imprese e delle partite iva – dice il Comitato – abbiamo verificato il legame che la Banca Popolare Pugliese ha con il Sannio dove ha rafforzato la propria presenza sul territorio puntando su imprese, inclusione e sviluppo locale. E, in un momento di crisi, dettata anche dagli scenari internazionali, riteniamo opportuno rendere omaggio a un Istituto bancario che opera nel Mezzogiorno a sostegno dell’economia reale e, soprattutto, in un’area interna come è la provincia di Benevento”.

Quest’anno l’evento del “Telesia for Peopels” sarà dedicato alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino vittima di presunti errori medici e di una sorte maligna, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza per tutti i bimbi che necessitano di un trapianto d’organo o che sono stati vittime di malasanità. E, non a caso, ospiti d’onore della serata conclusiva del 12 luglio, saranno appunto i genitori del piccolo Domenico, Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, insieme agli avvocati Francesco Petruzzi e Giovanni Rea, rispettivamente vicepresidente e tesoriere della neo costituita Fondazione.