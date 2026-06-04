Venerdì 12 la presentazione del portale turistico Sannio In The World Presso la sede di Confindustria e Ance Benevento

Venerdì 12 giugno alle 9.30 presso la Sala Conferenze della sede di Confindustria ANCE Benevento ci sarà la presentazione ufficiale del portale turistico “Sannio In The World”.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare un importante strumento di promozione e informazione turistica dedicato a Benevento e al Sannio. Il portale nasce nell’ambito dell’Intervento “Sannio, Territorio del Mondo”, finanziato dal D.D. 30 luglio 2021 per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali e pubbliche del progetto pilota denominato “Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile” (S.I.T.U.S.), con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento e di aggregazione per stakeholder, operatori del settore, istituzioni e amministratori impegnati nella crescita e nello sviluppo turistico e nella rivalutazione del territorio.