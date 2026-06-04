Tutela ambientale e sostenibilità: record di presenze alla Festa dell'ambiente A Benevento, in villa comunale: laboratori didattici, attività interattive e momenti di confronto

Bilancio positivo per la quinta edizione della Festa dell’Ambiente, l’evento voluto dall’Asia e dal Comune di Benevento dedicato alle nuove generazioni per promuovere la tutela ambientale, il riciclo e la sostenibilità. 1.700 alunni provenienti dalle scuole elementari, medie e superiori della città hanno animato gli spazi della villa comunale con laboratori didattici, attività interattive, momenti di confronto e percorsi di apprendimento e approfondimento dedicati alla raccolta differenziata, all’economia circolare e alla salvaguardia ambientale.

“La Festa dell’Ambiente è alla sua quinta edizione – ha dichiarato l’amministratore unico Asia, Donato Madaro – ed ogni anno si arricchisce di partner e nuove collaborazioni. E’ un format atteso è voluto da tutta la città. E’ un modo per richiamare l’attenzione delle nuove generazioni sui temi ambientali e per far conoscere le attività e i progetti di Asia”.

“L’impegno dell’amministrazione comunale sul tema ambientale – ha aggiunto il vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro - è massiccio. Quella organizzata da Asia è una manifestazione che si migliora di anno in anno. L’obiettivo è, attraverso il raccordo di una filiera istituzionale, di proiettare la città verso un impegno sempre maggiore per l’ambiente”.

“Questa – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Oberdan Picucci – è una grande campagna di sensibilizzazione per le nuove generazioni: i bambini oggi presenti in villa comunale saranno i cittadini del domani, a cui consegniamo il messaggio che l’ambiente va tutelato e rispettato”.

L'appuntamento è stato condotto dalla giornalista di Ottochannel, Imma Tedesco.

Confindustria Benevento alla Festa dell’Ambiente 2026 premia i cittadini

All'appuntamento ha partecipato anche Confindustria Benevento. Lo stand organizzato dalla Sezione Ambiente è ormai una presenza fissa della manifestazione, per testimoniare l’impegno del mondo produttivo verso la sostenibilità e l’economia circolare e sensibilizzare le nuove generazioni, target della manifestazione, sull’importanza di minimizzare gli impatti ambientali. Hanno presentato le proprie attività e progetti innovativi le aziende associate B for Pet, Consorzio Campale Stabile, C.E.A. Chemical Engineering Association, Depurmac, Ian Chem, Sanav, SICA, Second Life, Tecno- bios, offrendo agli studenti la possibilità di osservare applicazioni reali e comprendere cosa vuol dire fare impresa nel settore ambientale. Queste realtà sono parte integrante di una sezione che rappresenta un pilastro dell'economia locale, con 130 milioni di euro di fatturato e 850 dipendenti direttamente coinvolti.

Il momento centrale della giornata è stato la cerimonia finale sul palco principale. In questa cornice istituzionale, il Vice Presidente Vicario di Confindustria Benevento, Claudio Monteforte, ha conferito un premio speciale a una delle scuole vincitrici dei contest promossi da Asia durante l’anno scolastico.

Il premio è stato assegnato alla classe IIIB della Scuola IC "G. Moscati", vincitrice del contest "RAEEvolution: Dallo Spreco alla Risorsa". Gli studenti si sono distinti per la realizzazione di un reel basato sul concept “Spegni lo spreco, accendi la mente”, volto a sensibilizzare i coetanei sull'importanza del corretto conferimento e riciclo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e sull'adozione del modello delle 4R: Riduci, Riutilizza, Ripara, Ricicla.

“Le aziende associate a Confindustria Benevento credono molto nella tutela dell’ambiente. Gran parte di esse sono certificate ISO 14001. Partecipare a manifestazioni come questa è quindi doppiamente importante per testimoniare il nostro convinto impegno e per premiare la creatività e la consapevolezza dei giovani” ha dichiarato il Vice Presidente Vicario Claudio Monteforte. “L’obiettivo della Sezione Ambiente non è solo fornire assistenza tecnica alle imprese, ma promuovere sinergie con tutti gli attori del territorio, a partire dal mondo scolastico. Vedere studenti così preparati sui temi dello spreco e del riciclo ci dà la certezza che stiamo costruendo una comunità di cittadini attivi, capaci di trasformare le criticità ambientali in opportunità di sviluppo sostenibile”.

La Sezione Ambiente di Confindustria Benevento continua così la sua missione di orientamento informativo e supporto strategico, puntando sulla ricerca innovativa e sulle buone pratiche per aumentare la consapevolezza degli impatti ambientali nel Sannio.