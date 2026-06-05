Ponte Janare, la Provincia chiede finanziamento per la messa in sicurezza La nota del presidente Lombardi per la prevenzione del rischio sismico sulle opere d'arte stradali

Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, comunica di aver approvato una delibera per partecipare all’Avviso pubblico selettivo di interventi di prevenzione del rischio sismico sulle opere d’arte stradali nei territori delle “Aree interne” con il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza del Ponte Janare lungo la S.P. n°87 (ex SS. 87 Sannitica) tra i Comuni di San Lupo e San Lorenzo Maggiore. La richiesta di ammissione al finanziamento, istruita dagli Uffici della Provincia diretti da Valentino Ferrara, è stata redatta secondo le norme dell'Avviso apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 3/2026 e riguarda un intervento già approvato con determinazione dirigenziale del Settore Infrastrutture nel settembre dello scorso anno. L'intervento proposto per il Ponte Janare ricade nella tipologia finalizzata a garantire collegamenti sicuri tra i centri e i poli intercomunali secondo un criterio di capacita` di offerta di alcuni servizi essenziali (istruzione, salute e mobilita`). Tra le arterie stradali gestite dalla Provincia, è compresa la Provinciale n. 87 – ex Statale 87, collegante i Comuni di San Lupo, San Lorenzo Maggiore e quelli gravitanti in tutta l'area territoriale che ricade fino alle rive del fiume Volturno, da un lato, con quella del bagnata dal fiume Tammaro, dall'altro. Il Presidente ha sottolineato il rilievo dell'intervento di messa in sicurezza e della percorribilità del Ponte Janare sulla Sp 87 al fine di garantire i flussi di traffico per le comunità residenti nella zona interessata e, dunque, anche per la tutela, della valorizzazione e delle commercializzazioni delle produzioni di qualità e di pregio dell'agricoltura, della olivicoltura e della vitivinicoltura proposti dalla vivace e vitale imprenditoria locale.