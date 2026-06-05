Iti Lucarelli di Benevento, ottenuto un importante riconoscimento nazionale L'istituto sannita è stato premiato per l'attività social. Barone: "Risultato che rende orgogliosi"

Importante riconoscimento nazionale per l’ITI “G.B. Lucarelli” di Benevento nell’ambito degli ASOC Awards 2025-2026, l’evento conclusivo di A Scuola di OpenCoesione, il percorso promosso dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, con il supporto di Eutalia. Nel corso della cerimonia finale, svoltasi nella Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila, all’istituto beneventano è stata assegnata una menzione speciale per le “Attività Social”, quale riconoscimento per l’efficace utilizzo dei canali digitali nel racconto del percorso di monitoraggio civico e nella valorizzazione del territorio.

Dichiarazione di Luigi Barone, Presidente di Eutalia

"Desidero rivolgere le mie più vive congratulazioni all’ITI “G.B. Lucarelli”, alla dirigente scolastica, ai docenti, agli alunni e all’intera comunità scolastica per il prestigioso riconoscimento ottenuto. Si tratta di un risultato che rende orgogliosa l’intera comunità sannita e che testimonia la capacità della scuola beneventana di promuovere innovazione, partecipazione e cittadinanza attiva. Attraverso il progetto ASOC, il Lucarelli ha saputo valorizzare il territorio e raccontare con efficacia le opportunità e le trasformazioni legate alla linea ferroviaria Napoli-Bari e alle aree interne, utilizzando gli strumenti della comunicazione digitale in maniera intelligente, moderna e responsabile. La menzione ottenuta conferma la qualità del lavoro svolto dall’istituto e rappresenta un motivo di orgoglio non solo per Benevento ma per l’intero territorio sannita. Investire nella formazione civica dei giovani significa investire nel futuro delle nostre comunità".