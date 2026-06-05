Intelligenza artificiale, incontro a Benevento sulle ricadute per il lavoro L'evento è stato promosso da Federconsumatori Benevento e Cgil Benevento, in programma il 9 giugno

Federconsumatori Benevento e CGIL Benevento promuovono un importante momento di approfondimento e confronto pubblico dedicato a uno dei temi più rilevanti del nostro tempo: l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla vita quotidiana delle persone, sui consumatori, sui servizi, sulla sanità, sui diritti, sulla pubblica amministrazione e sul mondo del lavoro. L’Intelligenza Artificiale sta già modificando profondamente processi produttivi, sistemi decisionali, modalità di accesso ai servizi, relazioni tra cittadini, imprese e istituzioni. Si tratta di una trasformazione che può offrire opportunità significative, ma che pone anche interrogativi cruciali: tutela dei dati personali, trasparenza degli algoritmi, qualità del lavoro, controllo umano sulle decisioni automatizzate, accessibilità dei servizi digitali, contrasto alle discriminazioni tecnologiche e garanzia dei diritti dei cittadini e dei consumatori. Per Federconsumatori Benevento e CGIL Benevento, l’innovazione non può essere subita passivamente né consegnata esclusivamente alle logiche del mercato. Deve invece essere governata democraticamente, orientata all’interesse generale, alla giustizia sociale, alla qualità del lavoro, alla tutela delle persone più fragili e alla piena esigibilità dei diritti. La tecnologia deve essere uno strumento al servizio della persona, non un fattore di esclusione, precarizzazione o disuguaglianza. Nel corso dell’incontro saranno affrontati diversi profili legati all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale: dalle applicazioni nei processi organizzativi e produttivi alle implicazioni giuridiche e amministrative, dalle ricadute sui consumatori alla trasformazione dei servizi sanitari e digitali, fino ai possibili effetti sull’occupazione, sulle professionalità e sulla qualità del lavoro. Particolare attenzione sarà dedicata alla necessità di costruire un modello di innovazione fondato su trasparenza, responsabilità, partecipazione, sicurezza, inclusione e controllo pubblico. Per Federconsumatori Benevento e CGIL Benevento, infatti, la sfida non è fermare il cambiamento tecnologico, ma orientarlo verso finalità sociali, collettive e democratiche. Al termine della discussione si terrà un momento di confronto tra i relatori e i partecipanti all’iniziativa, con l’obiettivo di favorire il dialogo, raccogliere osservazioni e contribuire a una riflessione condivisa sul futuro dell’Intelligenza Artificiale nel territorio sannita. Federconsumatori Benevento e CGIL Benevento invitano cittadini, lavoratrici, lavoratori, pensionati, studenti, professionisti, associazioni, istituzioni e rappresentanti del mondo sociale ed economico a partecipare. L’appuntamento è per martedì 9 giugno 2026, alle ore 15.00, presso il Salone CGIL “G. Di Vittorio”, in Via L. Bianchi 9, Benevento.