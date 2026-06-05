Errico: "L'Arma dei Carabinieri è un presidio di legalità e vicinanza" Le parole del consigliere regionale nel giorno dell'anniversario della fondazione dell'Arma

“Ho partecipato con grande orgoglio ed emozione alla cerimonia del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, svoltasi presso la Caserma “Stefano Di Buonaventura”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento. Una ricorrenza particolarmente significativa che quest’anno si intreccia con le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, della quale l’Arma rappresenta uno dei simboli più autorevoli e riconosciuti. La storia dei Carabinieri è profondamente legata a quella del nostro Paese e testimonia quotidianamente lo stretto rapporto tra le istituzioni e i cittadini”, Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, presente alla cerimonia alla quale hanno partecipato le massime autorità civili, militari e religiose del territorio. “Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento al Comandante Provinciale, Colonnello Marco Keten, e a tutti gli uomini e le donne dell’Arma che, con professionalità, spirito di sacrificio e straordinario senso del dovere, garantiscono ogni giorno sicurezza, legalità e tutela delle comunità locali. L’Arma dei Carabinieri rappresenta un baluardo nella difesa dello Stato democratico, nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità e nella salvaguardia dell’ordine pubblico. Ma è soprattutto un punto di riferimento costante per i cittadini, grazie alla sua presenza capillare sui territori e alla capacità di interpretare i bisogni delle comunità, in particolare nelle aree interne e nei piccoli centri”. “Un pensiero di gratitudine va inoltre alle famiglie dei militari, alle vedove e ai familiari dei decorati e delle vittime del dovere, il cui esempio continua a rappresentare un patrimonio di valori per l’intera Nazione. Le ricompense consegnate nel corso della cerimonia ai militari distintisi in servizio testimoniano l’impegno quotidiano di chi opera con dedizione al servizio del bene comune. In una fase storica complessa, caratterizzata da nuove sfide sul piano della sicurezza e della coesione sociale, il ruolo dell’Arma dei Carabinieri resta fondamentale per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e per promuovere i valori di legalità, solidarietà e servizio che costituiscono il fondamento della nostra Repubblica”.