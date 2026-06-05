Filiera della pesca sotto controllo: sanzioni a Benevento L’operazione fa parte di un piano coordinato dalla Direzione Marittima della Campania

Nell’ambito delle attività di vigilanza sulla filiera ittica, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e la corretta informazione dei consumatori, il personale della Guardia

Costiera di Torre del Greco ha condotto, in questi giorni, una mirata operazione di controllo nei comuni di Benevento e San Giorgio a Cremano (Na). L’attività svolta dagli ispettori ha riguardato n. 11 attività commerciali quali pescherie, supermercati e ristoranti etnici, verificando la tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti ittici. Nel corso dei sopra citati controlli sono state sanzionate amministrativamente 7 esercizi commerciali per un totale di 14.000 euro, in quanto il prodotto ittico risultava privo della documentazione minima necessaria. L’importanza dell’etichetta e dei cartelli di vendita è fondamentale poiché sono gli strumenti principali di informazione per i consumatori riguardo alle caratteristiche qualitative e quantitative del prodotto destinato al commercio. Per i prodotti ittici, infatti, il cittadino, al fine di una piena consapevolezza e sicurezza per le proprie scelte alimentari, ha diritto di conoscere, oltre alla denominazione puntuale della specie e il metodo di produzione (pescato o allevato), anche l’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio fresco, decongelato, surgelato, affumicato ect). L’operazione fa parte di un piano coordinato dalla Direzione Marittima della Campania.