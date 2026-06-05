"Le Erbe Ribelli": all'Oasi Lago Campolattaro si scopre biodiversità spontanea Domani, 6 giugno, L’appuntamento con la natura continua nel Sannio

Domani 6 giugno 2026, a partire dalle ore 16:30, l'Oasi WWF Lago di Campolattaro ospiterà l'evento “Le erbe ribelli”, un’occasione unica per immergersi nella bellezza selvaggia di una delle aree protette più significative della regione. L’iniziativa segue la “Primavera delle Oasi”, la manifestazione nazionale che quest'anno celebra i 60 anni del WWF Italia con lo slogan “Liberati in Natura!”.

Il cuore dell’evento sarà una passeggiata pomeridiana lungo i sentieri dell'Oasi, guidata dall'esperta Roberta Leuzzi. I partecipanti andranno alla ricerca delle cosiddette "erbe ribelli", le piante spontanee che crescono rigogliose nel territorio dell'Oasi, imparando a riconoscerle e a comprenderne il valore ecologico. In un’epoca in cui la tutela della biodiversità è una priorità globale, queste specie rappresentano un tassello fondamentale del nostro ecosistema.

Dopo l'escursione, l'esperienza sensoriale proseguirà con un’apericena curata dalla chef Irene Muccilli, già protagonista di precedenti iniziative dedicate al connubio tra natura e gastronomia. Sarà un momento conviviale per riscoprire i sapori del territorio, valorizzando l'uso delle erbe spontanee in cucina e trasformando la conoscenza acquisita durante la passeggiata in un'esperienza gustativa concreta.

Partecipare a questo evento significa anche sostenere un’area di straordinario valore ambientale. L’Oasi di Campolattaro è una Zona di Protezione Speciale (ZPS) e comprende una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) che tutelano specie (soprattutto uccelli) e habitat vitali come i boschi igrofili e le aree palustri. In un contesto nazionale dove tre zone umide su quattro sono già scomparse, le Oasi WWF agiscono come veri e propri "laboratori a cielo aperto" per la conservazione e la rigenerazione di questi ecosistemi, fondamentali per la difesa dagli eventi climatici estremi e per la protezione di specie rare come il gruccione o la nitticora.

L’evento prevede un contributo per sostenere le attività dell’Oasi e la prenotazione è obbligatoria ai seguenti recapiti telefonici: • Sabatino: 324 9816139 • Gaudenzio: 345 3388882.

Invitiamo tutti a cogliere questa opportunità per "liberarsi in natura" e scoprire la ricchezza nascosta tra i sentieri del Lago di Campolattaro, un patrimonio che appartiene a tutti noi e che il WWF Sannio si impegna a proteggere ogni giorno.