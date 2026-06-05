"Il Circo delle Emozioni": la recita dei piccoli di Ferrovia conquista tutti

I sorrisi e il saluto dei 'piccoli' dell'Istituto comprensivo Moscati

il circo delle emozioni la recita dei piccoli di ferrovia conquista tutti
Benevento.  

Grande festa ieri alla scuola dell’infanzia FERROVIA, dell' Istituto comprensivo Moscati, per la recita di fine anno. Titolo della serata: Il Circo delle Emozioni. E di emozioni, il pubblico ne ha viste davvero tante.
I bambini sono saliti sul palco vestiti da veri protagonisti del circo: equilibristi, leoni, tigri, maghi, pagliacci, domatori, giocolieri, elefanti e giraffe. Ma dietro al trucco e ai costumi colorati c’era un messaggio profondo. Ogni personaggio ha raccontato un’emozione: la tristezza, l’ansia, la paura, il coraggio, la felicità. Un modo semplice e potente per far capire ai più piccoli che tutte le emozioni hanno un posto, anche quelle che fanno un po’ paura.
Grande entusiasmo da parte di famiglie, insegnanti e ospiti. Applausi a scena aperta per ogni ingresso e sorrisi che non sono mancati un attimo.
Gran finale con il tradizionale saluto: il tocco e la consegna dei diplomini ai “grandi” che a settembre inizieranno la scuola primaria. Poi, occhi al cielo. Un lancio di palloni rossi e blu ha accompagnato il commiato saluto alla scuola dell'infanzia Ferrovia, simbolo di un passaggio importante e di un nuovo inizio. Una recita che è stata più di uno spettacolo: una lezione di vita, raccontata dai bambini. La musica ha fatto da padrona.

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