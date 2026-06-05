"Il Circo delle Emozioni": la recita dei piccoli di Ferrovia conquista tutti I sorrisi e il saluto dei 'piccoli' dell'Istituto comprensivo Moscati

Grande festa ieri alla scuola dell’infanzia FERROVIA, dell' Istituto comprensivo Moscati, per la recita di fine anno. Titolo della serata: Il Circo delle Emozioni. E di emozioni, il pubblico ne ha viste davvero tante.

I bambini sono saliti sul palco vestiti da veri protagonisti del circo: equilibristi, leoni, tigri, maghi, pagliacci, domatori, giocolieri, elefanti e giraffe. Ma dietro al trucco e ai costumi colorati c’era un messaggio profondo. Ogni personaggio ha raccontato un’emozione: la tristezza, l’ansia, la paura, il coraggio, la felicità. Un modo semplice e potente per far capire ai più piccoli che tutte le emozioni hanno un posto, anche quelle che fanno un po’ paura.

Grande entusiasmo da parte di famiglie, insegnanti e ospiti. Applausi a scena aperta per ogni ingresso e sorrisi che non sono mancati un attimo.

Gran finale con il tradizionale saluto: il tocco e la consegna dei diplomini ai “grandi” che a settembre inizieranno la scuola primaria. Poi, occhi al cielo. Un lancio di palloni rossi e blu ha accompagnato il commiato saluto alla scuola dell'infanzia Ferrovia, simbolo di un passaggio importante e di un nuovo inizio. Una recita che è stata più di uno spettacolo: una lezione di vita, raccontata dai bambini. La musica ha fatto da padrona.