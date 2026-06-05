Tra solidarietà, fede e musica: tutto pronto per ‘Una Voce per Padre Pio’ - FOTO Ad Al Bano l'originale dell'estratto di nascita di Padre Pia. Questa sera la registrazione

Tutto pronto per la registrazione dell’edizione 2026 di ‘Una Voce per Padre Pio’, lo storico evento televisivo che ha come teatro Pietrelcina, paese natale di san Pio. In mattinata la conferenza stampa del programma Rai condotto da Mara Venier e che sarà trasmesso in prima serata su Raiuno il prossimo 13 giugno.

Sul palco di piazza Santissima Annunziata Al Bano, Anna Oxa, Fabrizio Moro, Elettra Lamborghini, Amii Stewart, Fausto Leali, Michele Bravi, Orietta Berti.

Nel storico cortile del Comune di Pietrelcina il sindaco Salvatore Mazzone ha ricevuto Al Bano Carrisi al quale ha donato l’estratto di nascita originale di Padre Pio. Un riconoscimento al cantautore pugliese per essere stato presente per 27 anni a “Una voce per padre Pio”.

Un evento che consente anche di raccogliere fondi per curare i bambini dei Paesi africani poveri grazie all'Associazione Una Voce Per Padre Pio Onlus presieduta da Enzo Palumbo che ha di fatto realizzato “un sogno irrealizzato di Padre Pio: partire Missionario nei Paesi del Terzo Mondo”. Presente in Comune a Pietrelcina con Fausto Leali, Amii Stewart ed Alterisio Paoletti, direttore d'orchestra e compositore.

“Un evento che rappresenta appieno il senso di Pietrelcina: prodigarsi dal sollievo e dalla sofferenza altrui. Da qui ogni anno parte un nuovo umanesimo” ha rimarcato il sindaco Mazzone.

“Per me è un momento spirituale e personale davvero importante. Girerà per i luoghi natali di Padre Pio” ha annunciato la cantante di fama internazionale Amii Stewart molto devota del Santo delle stimmate.

Al Bano Carrisi è ormai un ospite fisso a Pietrelcina: “Anno dopo anno ho assaporato la grandezza, la forza la spiritualità di quel Frate che ha avuto il coraggio di fare quell'ospedale che ha voluto chiamare Casa sollievo della sofferenza. Un grande uomo da studiare e imitare”.