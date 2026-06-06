A Pago Veiano Marco Sarracino (PD) su sviluppo e opportunità per le aree interne Marcantonio: le ricostruzioni non rappresentano posizioni del PD che resta saldo nel centrosinistra

Confronto a Pago Veiano con Marco Sarracino (PD) su sviluppo e opportunità per le aree interne.

Nel corso dell'incontro è intervenuta anche Filomena Marcantonio, segretaria provinciale del Partito Democratico, che ha sottolineato l'importanza di una visione politica capace di mettere al centro i bisogni delle comunità locali, favorendo investimenti, servizi e nuove opportunità per i giovani. Marcantonio ha inoltre voluto chiarire le recenti vicende che hanno interessato il dibattito politico locale: «Con riferimento alle indiscrezioni giornalistiche che continuano a susseguirsi, il Partito Democratico precisa che tali ricostruzioni non rappresentano in alcun modo le posizioni ufficiali del partito e risultano lesive delle prerogative degli organismi dirigenti e delle sedi legittimamente deputate ad assumere decisioni e orientamenti politici. Nel rispetto del quadro politico di riferimento, il Partito Democratico è, è stato e continuerà ad essere parte integrante del campo del centrosinistra. Una precisazione che dovrebbe apparire persino superflua, ma che si rende necessaria dinanzi alla confusione che talvolta si tenta di alimentare nel dibattito pubblico. Il PD continuerà ad operare con serietà, responsabilità e trasparenza, affidando ogni valutazione politica alle proprie sedi democratiche e ai propri organismi statutari».