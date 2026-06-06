Figurine che passione. A Benevento appassionati da tutta Italia - VIDEO FOTO - Mastella: eventi come questi contribuiscono a richiamare turisti in città

“A Benevento città il turismo è in crescita ed è sotto gli occhi di tutto. Non bisogna generalizzare, a volte le classifiche che vengono stilate parlano di calo del turismo nel Sannio e non a Benevento città".

Questo il monito del sindaco Clemente Mastella che questa mattina, con l'assessore Attilio Cappa e don Maurizio Sperandeo, ha tagliato il nastro di “Benexpo – Figurine In Fiera” l’evento tanto atteso dagli appassionati e grandi collezionisti delle mitiche figurine che è stato organizzato dall’associazione Figurine Che Passione, guidata da Pasquale Venditti in collaborazione con la Pro Loco Samnium, di cui è presidente Giuseppe Petito e gode del patrocinio del comune di Benevento dell’ACLI e della proloco Fragnetana presente con il responsabile Antonio Petrone.

L'evento ovviamente aperto a tutti e libero a Benevento al Pala Valentino Ferrara oggi e domani, domenica 7 giugno con una trentina di espositori provenienti da tutta Italia con album storici, bustine rare e figurine ormai esaurite; due giornate imperdibili dove sarà possibile trovare album completi, figurine sfuse, rookie, card: figurine che da tutte le parti del mondo narrano attraverso le immagini cento anni non solo di sport ma anche di di cultura, e di avvenimenti sociali.

Ma non solo Album e figurine, a questa prima edizione di Benexpo-Figurine in Fiera sarà presente anche un’area dedicata all’editoria sportiva ed ai fumetti; un viaggio nel tempo tra nostalgia e passioni ma che riuscirà soprattutto ad unire generazioni diverse.

Testimonial dell’evento Gianni Bellini presente al Palaferrara considerato il più grande collezionista al mondo di figurine, che insieme ad altri ospiti tra i quali il delegato Coni, Mario Collarile ha raccontato esperienze legate al mondo del collezionismo evidenziando in primis come il collezionismo e la passione per le figurine siano capaci di rappresentare un importante strumento aggregativo e socializzante favorendo il dialogo tra generazioni diverse. Presente una zona amarcord dedicata interamente alla storia del Benevento Calcio, dalla sua prima apparizione sul mitico album calciatori PANINI fino ai giorni nostri. Stamane momento commemorativo dedicato al mitico Ezio Colella, che è stato tra i maggiori collezionisti in Italia, nonché presidente onorario dell’associazione Figurine che Passione.

Allestita anche un’area scambi , una cosiddetta "Free zone" per scambiare liberamente le figurine tra collezionisti, nonché un’area ludica per i più piccoli che proveranno a diventare “IL RE DEI RIGORI” oppure il “RE DEI TIRI A CANESTRO”, e ciò per creare il giusto connubio tra passione sportiva, socializzazione, divertimento e collezionismo.

Le interviste nel video allegato