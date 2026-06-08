IRotary Club Latina, Benevento e Aprilia e Unicef insieme per i bambini "Nessun bambino indietro". Oggi l'iniziativa anche per valorizzare i territori interessati

Oggi a Latina avrà luogo il conviviale dal titolo "Nessun bambino indietro - Il ruolo di UNICEF a protezione dell'infanzia". L’evento rappresenta un'importante iniziativa di solidarietà e sinergia che vede uniti il Rotary Club Latina, il Rotary Club di Benevento e il Rotary Club Aprilia Cisterna sotto il comune motto "Uniti per fare del bene".

Ospite d'onore e relatore della serata sarà Nicola Graziano, Presidente di UNICEF Italia, che offrirà una panoramica autorevole sulle sfide globali e locali legate alla tutela dei diritti dei più piccoli.

L'incontro non sarà solo un'occasione di beneficenza e di alta riflessione sociale, ma si inserisce in un contesto più ampio di profonda e storica vicinanza tra i territori coinvolti. L'evento corona il legame storico, antropologico e sociale che unisce la comunità sannita a quella pontina fin dai tempi delle bonifiche degli anni '30. Questo asse ideale tra il Rotary Club Benevento e il Rotary Club Latina getta inoltre le basi per future e concrete collaborazioni, che spaziano dalla valorizzazione della Via Appia (recentemente dichiarata Patrimonio dell'Umanità UNESCO) fino a progetti di "Agricoltura 4.0" e scambi culturali giovanili.

Il ricavato della cena andrà a sostegno delle attività benefiche UNICEF nel mondo.

Il gemellaggio e la collaborazione tra i Club non sono una semplice firma su una pergamena, ma la formalizzazione di un legame storico ed umano già esistente. Unire le forze sotto il segno del 'Servire al di sopra di ogni interesse personale' permette di affrontare con maggiore incisività sfide cruciali come la protezione dell'infanzia al fianco di UNICEF.