Fondi Pnrr ristrutturato l'istituto Rampone: martedì la cerimonia di consegna Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico

La Provincia di Benevento consegna il primo lavoro di edilizia scolastica realizzato grazie ai fondi del Pnrr.

Si tratta dell’opera di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto Superiore “Salvatore Rampone” in via Francesco Compagna nel Rione Ferrovia del capoluogo.

Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi.

L'appuntamento per l'inaugurazione è stato fissato per le 10.30 di martedì 9 giugno 2026.

Le opere di manutenzione straordinaria, su progetto del Settore Edilizia Scolastica della Provincia diretto dall’arch. Giancarlo Corsano, con il Responsabile del procedimento arch. Michele Orsillo, sono state realizzate dalla Thermo House di Cervinara (AV), ed hanno impegnato complessivamente risorse finanziarie per € 1.500.000, messe a

disposizione con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 116 del 18.05.2022 nell’ambito del PNRR MISSIONE 4.

Alla Cerimonia inaugurale saranno presenti: il Presidente della Provincia e il Sindaco del capoluogo, i Consiglieri provinciali e le Autorità scolastiche.