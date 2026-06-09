Conservatorio, presentazione del programma artistico, culturale e istituzionale La conferenza è in programma giovedì 11 giugno

Il Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento invita gli organi di informazione alla Conferenza Stampa che si terrà

Giovedì 11 giugno 2026, alle ore 10:30

presso la Biblioteca del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento

nel corso della quale sarà presentato il programma artistico, culturale e istituzionale delle manifestazioni in calendario dal 18 al 21 giugno 2026.

Nel dettaglio saranno illustrati:

- la conclusione del progetto PNRR di internazionalizzazione che ha visto il Conservatorio protagonista di prestigiose iniziative artistiche e scientifiche in Europa e nel Nord America;

- il convegno conclusivo e la presentazione dei risultati scientifici del progetto internazionale;

- il concerto-evento "Le Quattro Stagioni", nell'innovativa versione per violoncello ed elettronica, già presentata nelle città di Lisbona e Siviglia;

- l'inaugurazione dell'Housing Universitario e Musicale "Il Molino", alla presenza del Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, struttura destinata ad accogliere oltre duecento studenti e destinata a rappresentare un modello nazionale per il sistema AFAM;

- il concerto dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica del Conservatorio, composta da oltre ottanta tra docenti e studenti, con l'esecuzione delle più celebri musiche tratte dai grandi musical internazionali;

- il programma della Festa Europea della Musica 2026, che vedrà il Conservatorio protagonista nelle giornate del 20 e 21 giugno con concerti, incontri e iniziative aperte alla cittadinanza.

Alla conferenza stampa interverranno il Direttore del Conservatorio, M° Giuseppe Ilario, il Presidente del Conservatorio Dott. Nazzareno Orlando.