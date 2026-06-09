Conservatorio, presentazione del programma artistico, culturale e istituzionale

Il Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento invita gli organi di informazione alla Conferenza Stampa che si terrà
Giovedì 11 giugno 2026, alle ore 10:30
presso la Biblioteca del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento
nel corso della quale sarà presentato il programma artistico, culturale e istituzionale delle manifestazioni in calendario dal 18 al 21 giugno 2026.
Nel dettaglio saranno illustrati:
- la conclusione del progetto PNRR di internazionalizzazione che ha visto il Conservatorio protagonista di prestigiose iniziative artistiche e scientifiche in Europa e nel Nord America;
- il convegno conclusivo e la presentazione dei risultati scientifici del progetto internazionale;
- il concerto-evento "Le Quattro Stagioni", nell'innovativa versione per violoncello ed elettronica, già presentata nelle città di Lisbona e Siviglia;
- l'inaugurazione dell'Housing Universitario e Musicale "Il Molino", alla presenza del Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, struttura destinata ad accogliere oltre duecento studenti e destinata a rappresentare un modello nazionale per il sistema AFAM;
- il concerto dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica del Conservatorio, composta da oltre ottanta tra docenti e studenti, con l'esecuzione delle più celebri musiche tratte dai grandi musical internazionali;
- il programma della Festa Europea della Musica 2026, che vedrà il Conservatorio protagonista nelle giornate del 20 e 21 giugno con concerti, incontri e iniziative aperte alla cittadinanza.
Alla conferenza stampa interverranno il Direttore del Conservatorio, M° Giuseppe Ilario, il Presidente del Conservatorio Dott. Nazzareno Orlando.