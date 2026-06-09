All'Unisannio convegno per discutere il futuro della medicina di precisione Appuntamento al 12 giugno con esperti, clinici, ricercatori e aziende leader

L’Università degli Studi del Sannio il 12 giugno ospiterà, presso l’Auditorium Sant’Agostino, il convegno “Innovazione tecnologica in medicina: dalla ricerca alla pratica clinica. Modelli a confronto”, un importante appuntamento, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria, dedicato al dialogo tra mondo accademico, sistema sanitario e imprese impegnate nello sviluppo delle tecnologie per la salute. L’iniziativa si aprirà alle ore 10 con i saluti istituzionali della rettrice Maria Moreno e del prorettore Nicola Fontana, seguiti dagli interventi introduttivi di Armando Ricciardi, delegato per la Promozione culturale e l’impatto sociale di UNISANNIO, e di Rosa De Masi, vice direttrice e delegata alla ricerca del Dipartimento di Ingegneria. La prima sessione, dedicata al punto di vista industriale, vedrà la partecipazione di professioniste e professionisti provenienti da aziende leader del settore biomedicale e sanitario. Lucia Economico, Robotics Start-up Specialist di Medtronic, presenterà una panoramica del sistema robotico Hugo TM RAS, illustrando le prospettive offerte dalla robotica chirurgica. Eleonora La Bella, Sales Specialist Ital; Malta di Samsung Healthcare Italia, approfondirà l’evoluzione dell’ecografia ostetrico-ginecologica e il ruolo dell’intelligenza artificiale e del controllo remoto nella pratica clinica.

Incontro con esperti, clinici, ricercatori e aziende leader

Andrea Boccia, Sales Manager di Accurate srl, interverrà sul tema della sicurezza in sanità e sull’importanza della formazione ad elevato supporto tecnologico basata sulla simulazione avanzata. Il confronto proseguirà con il punto di vista clinico, attraverso gli interventi di autorevoli specialisti internazionali. Tra questi Onofrio Catalano, responsabile della Radiologia presso Harvard Medical School e Mass General Brigham, che affronterà il tema della formazione del medico del futuro nell’era della medicina di precisione. Seguiranno gli interventi di Luciano Pino, dedicato al percorso diagnostico-terapeutico del carcinoma dell’endometrio, e di Umberto Malapelle, tra i massimi esperti di patologia molecolare predittiva nei tumori solidi. La sessione accademica metterà in evidenza il contributo della ricerca universitaria alle nuove frontiere della medicina personalizzata. Docenti e ricercatori dell’Università del Sannio presenteranno studi e progetti che spaziano dalla bioingegneria alle biotecnologie, dalla nano-bio- fotonica all’intelligenza artificiale applicata alla medicina di precisione, fino alla bioinformatica per l’analisi delle informazioni biologiche e genomiche. Tra gli interventi sono previsti quelli di Francesca Angelone, Lucrezia Zerillo, Armando Ricciardi, Mario Luca Bernardi e Luigi Cerulo. L’incontro si concluderà con una tavola rotonda moderata da Luciano Pino e Armando Ricciardi, pensata per favorire il confronto tra i diversi attori coinvolti nei processi di innovazione tecnologica applicata alla salute. L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento sul ruolo delle tecnologie emergenti nella trasformazione della pratica clinica e sulla necessità di una collaborazione sempre più stretta tra ricerca, formazione, industria e assistenza sanitaria per costruire la medicina del futuro.