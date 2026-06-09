Il Comune lancia "My Benevento-Città digitale": ecco di cosa si tratta Mastella: "Con questo strumento miglioriamo la relazione tra cittadino e amministrazione"

Il sindaco Clemente Mastella e la consigliera delegata all'Innovazione Marika Mignone comunicano che è partito il progetto 'MY Benevento – Città Digitale' per il potenziamento di servizi digitali integrati, innovativi e sostenibili. Il progetto, approvato in linea tecnica dal Servizio Transizione al Digitale dell’Ente, è incluso nel PIAO 2026-2028, recentemente adottato dalla Giunta comunale. La finalità di My Benevento è l'approdo ad una piena ed efficace interoperabilità basata sul principio europeo 'Once Only', ovvero, se un dato è già detenuto da una PA, non può essere richiesto nuovamente: il cittadino dunque non dovrà più fornire informazioni che l’amministrazione già possiede. Attraverso un’unica piattaforma accessibile via App ufficiale, sito istituzionale e Sistema Informativo Territoriale (SIT), ogni cittadino disporrà di un Fascicolo Digitale personale dove confluiranno pratiche, pagamenti e notifiche. E' prevista altresì l'adozione di un’Intelligenza Artificiale Amministrativa basata sul pattern RAG (Retrieval-Augmented Generation), che opera esclusivamente su fonti certificate dell’Ente. Proprio per la sua capacità di anticipare le sfide del domani, il Comune ha presentato la candidatura di "MY BENEVENTO" al Premio "PA e Futuro", promosso nell'ambito di FORUM PA 2026. " Il progetto sarà accompagnato da un piano di comunicazione che coinvolgerà associazioni del territorio, comitati di quartiere e operatori del servizio civile per supportare i cittadini nell'adozione dei nuovi strumenti digitali. "Con MY BENEVENTO vogliamo migliorare ulteriormente la relazione tra cittadino e amministrazione, ridefinendola con le tecnologie e gli strumenti digitali più innovativi e adeguandola ai principi più moderni della cittadinanza digitale e della trasparenza", spiegano il sindaco Mastella e la consigliera Mignone. "L’obiettivo è una città dove la tecnologia è tanto un ausilio efficace al servizio dei cittadini, quanto un mezzo per incrementare l'efficacia della Pa ".