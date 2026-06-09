"Occhi aperti sulla corruzione", Libera Benevento annuncia un flash mob Appuntamento a venerdì 12 giugno alle 19 in piazza Federico Torre

Una visita oculistica per leggere con lenti diverse i diversi fenomeni corruttivi. Il coordinamento di Libera Benevento il prossimo venerdì, 12 giugno, alle ore 19.00 in Piazza Federico Torre (davanti alla basilica di San Bartolomeo Apostolo) promuove il flash mob “Occhi aperti sulla corruzione”, un’azione per accendere i riflettori rispetto al radicamento dei fenomeni di corruzione che colpisce il Paese con pesanti costi sociali, economici e ambientali che ricadono sulla vita dei cittadini, delle cittadine e sull’intera comunità. Negli ultimi anni sono tante le inchieste giudiziarie che fanno emergere un quadro di corruzione, di commistioni e intrecci tra politica, burocrazia e criminalità organizzata. Procedimenti che riguardano gestione degli appalti, nomine pubbliche e scambio politico-amministrativo, e sullo sfondo intersezione diretta o indiretta con la criminalità organizzata. Una “corruzione sistematica” che in modo invisibile invade la qualità della vita quotidiana, dei servizi pubblici, della pratica democratica e che dilaga mentre assistiamo all’indebolimento degli strumenti di contrasto alla corruzione. Basti pensare che dal 1° Gennaio al 1° Giugno 2026 Libera ha censito, attraverso autorevoli fonti di stampa, 38 inchieste per corruzione e concussione, condotte da 23 procure in 10 regioni italiane, con 386 persone indagate. Le regioni maggiormente coinvolte risultano essere Campania, Lazio e Sicilia. Nei primi sei mesi del 2026, in Campania sono 65 le persone indagate, con 6 indagini aperte, di cui una nella città di Benevento. Il flash mob “Occhi aperti sulla corruzione” rientra nelle azioni della campagna nazionale “Fame di verità e giustizia” che ha l’obiettivo di rimettere al centro della vita pubblica l’urgenza nel contrasto a mafiosi e corrotti. “Occhi aperti sulla corruzione” attraverserà tutta Italia dall’8 al 13 giugno per chiedere, da Nord a Sud, di rafforzare trasparenza, controllo e responsabilità.