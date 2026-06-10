Autismo, Fp Cgil Benevento lancia la mobilitazione: al via la raccolta firme Per la proposta di legge regionale. Raccolta firme dinanzi ospedale San Pio

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta nei giorni scorsi a Napoli da parte della FP CGIL Campania, la mobilitazione per la proposta di legge di iniziativa popolare sull'autismo approda ufficialmente anche nel Sannio. La FP CGIL di Benevento dà il via alla campagna provinciale di raccolta firme per chiedere una svolta radicale nella gestione e nell'assistenza delle persone con disturbo dello spettro autistico.

La proposta di legge mira a colmare i gravi ritardi del sistema sanitario e sociosanitario regionale, chiedendo il potenziamento dei servizi pubblici, l'abbattimento delle infinite liste d'attesa, la garanzia della continuità terapeutica nel passaggio dall'età evolutiva a quella adulta e una reale integrazione scolastica e lavorativa.

«Non possiamo più tollerare che le famiglie siano lasciate sole a farsi carico, anche economicamente, di un diritto che la Costituzione e il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbero garantire. Firmare questa proposta di legge significa chiedere dignità, investimenti sul personale sanitario e strutture pubbliche efficienti», fanno sapere dalla segreteria provinciale della FP CGIL Benevento.

Il calendario dei primi appuntamenti per la raccolta firme

Per consentire a cittadine e cittadini di sostenere l'iniziativa, la FP CGIL Benevento ha predisposto i primi punti di raccolta sul territorio provinciale: Oggi 10 e domani 11 giugno: il banchetto sarà attivo dalle ore 11:30 alle ore 13:00 a Benevento, di fronte all'AORN "San Pio" (ingresso lato Via Delcogliano).

Nel fine settimana (sabato e domenica): sarà organizzato un banchetto informativo e di raccolta firme a San Giorgio del Sannio.

Punto fisso di raccolta: È possibile firmare ogni giorno anche presso la sede della Camera del Lavoro CGIL di Benevento, situata in Via Leonardo Bianchi.

Dalla prossima settimana la mobilitazione proseguirà capillarmente con nuove iniziative e banchetti che toccheranno altri comuni del territorio provinciale.

La FP CGIL Benevento invita tutta la cittadinanza, le associazioni e le istituzioni locali a sostenere fermamente questa battaglia di civiltà.