Un Pomeriggio tra Scienza e Poesia: incontro culturale al Bioma Lab di Benevento Venerdì 12 giugno la sede del Bioma Lab in Contrada Piano Cappelle

Il rigore della divulgazione scientifica e la sensibilità dell’espressione poetica si incontrano a Benevento per dare vita a un appuntamento culturale unico nel suo genere. Venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 19, la sede del Bioma Lab in Contrada Piano Cappelle ospiterà l’evento intitolato "Un Pomeriggio tra Scienza e Poesia". L'iniziativa, che prevede l'ingresso gratuito ed è aperta a tutta la cittadinanza, è presentata e supportata dal Rotary Club Benevento - Distretto 2101, un sodalizio da sempre impegnato nella valorizzazione delle eccellenze e della cultura del territorio. L'appuntamento si fregia inoltre dell'importante vicinanza e collaborazione dell'associazione "E ti porto in Africa" (Presidente Dr. Vincenzo Mallamaci), a testimonianza del valore solidale e dell'apertura internazionale che caratterizzano lo spirito della manifestazione.

Il Bioma Lab, che fa da cornice all'evento, si conferma una realtà di riferimento per l’educazione ambientale, la biologia e le scienze. Questo spazio multifunzionale, dedicato alle esperienze di mare, all'ecologia e ai laboratori, si propone costantemente come un ponte tra il mondo della ricerca e la comunità locale, collaborando attivamente con scuole e privati. Proprio per permettere al pubblico di toccare con mano questa realtà, la serata si aprirà con una visita guidata incentrata sui laboratori e sui suggestivi microcosmi acquatici custoditi nella struttura.

Il cuore della manifestazione sarà dedicato alla presentazione di due importanti opere letterarie, specchio delle diverse anime dell'incontro. Il dottor Raffaele Sinno, docente di Bioetica e Biodiritto presso l'ISSr di Benevento della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, introdurrà il suo libro "Poesie e Pensieri", una raccolta intensa che esplora l'animo umano in cui la riflessione etica e filosofica si veste della delicatezza della parola poetica. Parallelamente, il dottor Antonio Sorrentino, biologo marino, divulgatore scientifico, fondatore del Bioma Lab e docente abilitato per la classe di concorso A28, presenterà "Doc e il diario dei tre elementi", un volume edito da Delta 3 Edizioni che racchiude avventure ed esperimenti di chimica, fisica e biologia ideati per stimolare la curiosità scientifica nei lettori.

Dopo l'accoglienza e l'esplorazione degli spazi scientifici, l'incontro con gli autori offrirà un dibattito dinamico e un dialogo aperto con la platea. La manifestazione si concluderà con il classico momento del firmacopie e con un dibattito finale, offrendo ai partecipanti un'occasione di confronto diretto con gli scrittori. L'appuntamento è quindi per venerdì 12 giugno alle ore 19:00 presso il Bioma Lab in Contrada Piano Cappelle a Benevento, per un pomeriggio all'insegna della conoscenza, dell'emozione e della solidarietà.