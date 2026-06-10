Dispositivo traffico per i festeggiamenti del Corpus Domini al rione Libertà Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno, piazza San Modesto e strade limitrofe

Nel prossimo fine settimana le aree limitrofe alla parrocchia di San Modesto, presso il rione Libertà, ospiteranno i tradizionali festeggiamenti in onore del Corpus Domini.

Pertanto, nei giorni di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno, piazza San Modesto, via Torino, via Battisti, via Milano, via Gregorovius, via Parente e via Severino saranno progressivamente chiuse al traffico a partire dalle ore 17:30 al pari delle aree di piazzale Martiri delle Foibe e piazzale Donisi sede dell'area giostre, con eventuali deroghe a fronte di indifferibili esigenze solo nei confronti dei veicoli al servizio, di residenti e titolari permesso parcheggio disabili.



Inoltre, a partire dalle ore 19:30 di domenica 14 giugno, la circolazione veicolare sarà momentaneamente sospesa, con deviazione sulla prima traversa utile, lungo le strade interessate dal passaggio della processione che muoverà dalla chiesa di San Modesto per farvi rientro dopo aver attraversato piazza San Modesto, via Torino, via Napoli (nel solo tratto da incrocio con via Torino ad incrocio con via Piccinato), via Piccinato, via De Rienzo, via Bari, via Salerno, piazza San Modesto, via Battisti, parallela Via Napoli (da incrocio via Battisti ad incrocio via Firenze), via Venezia, via Firenze, via Bari e via Milano fino all'arrivo in piazza San Modesto per il ritorno in chiesa.



Infine, in occasione dello spettacolo pirotecnico conclusivo dei festeggiamenti, a partire dalle ore 23:00 di Domenica 14 Giugno anche Via Mommsen sarà interdetta al traffico veicolare.