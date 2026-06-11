Ente Idrico convoca consiglio, il Comitato Abc presenta diffida: oggi sit-in Comitato Sannita Acqua Bene Comune: "Gara da bloccare”, presidio davanti alla Prefettura

L’Ente Idrico Campano (EIC) Sannio ha convocato con urgenza per oggi alle 15 la riunione del Consiglio di Distretto dopo "la lettera ufficiale inviata dal presidente Fico dell’8 giugno, a seguito delle diffide inviate ai 78 comuni sanniti, al presidente della Regione ed all’Assessora all’ambiente Pecoraro".

Così in una nota il Comitato Sannita Acqua Bene Comune che proprio in vista del cOnsiglio convocato per oggi ribadisce con forza "la propria posizione fermamente contraria alle procedure in corso. Il Comitato - annuncia Giovanni Seneca - ha già provveduto a diffidare nuovamente ieri 10.06.2026 la Regione Campania dal procedere all'aggiudicazione della gara d'appalto per la gestione del servizio idrico integrato".

Diffida presentata per una serie di motivazioni, a partire, rimarcano dal Comitato dal fatto che "la società mista "Sannio Acque S.r.l." non è stata ancora ufficialmente costituita". Ed ancora: "Mancanza di delibere: i Comuni del territorio non hanno ancora approvato lo statuto societario nei rispettivi Consigli Comunali. Rilievi della magistratura contabile: permangono integralmente le pesanti criticità e i dubbi di legittimità economico-finanziaria già espressi dalla Corte dei Conti. Non c'è più tempo da perdere per difendere l'acqua pubblica dal rischio di una gestione privatistica e priva dei necessari requisiti di trasparenza".

Per queste ragioni, il Comitato conferma e rilancia la mobilitazione cittadina. L'appuntamento è per oggi giovedì 11 giugno 2026 alle ore 17 in Corso Garibaldi, davanti alla Prefettura di Benevento, per un sit-in di protesta e di informazione alla cittadinanza. La difesa dell’acqua parte dalla partecipazione di tutti.