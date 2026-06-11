Problema cinghiali. Mastella presenta proposta di legge: da emergenza a risorsa Il consigliere regionale: "Filiera selvaggina fondata su tracciabilità e sicurezza alimentare"

Il consigliere regionale della Campania, Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Cento), ha presentato una proposta di legge recante “Disposizioni per la strutturazione e lo sviluppo della filiera della selvaggina, la valorizzazione delle produzioni tipiche delle aree interne e il contenimento della specie cinghiale (Sus scrofa)”.

L'iniziativa legislativa nasce dalla necessità di affrontare in maniera organica una problematica sempre più diffusa sul territorio campano: la crescita incontrollata della popolazione dei cinghiali, che negli ultimi anni ha provocato danni significativi alle aziende agricole, rischi per la sicurezza stradale e criticità ambientali.

La proposta punta a trasformare un'emergenza in un'opportunità di sviluppo, attraverso la creazione e il consolidamento di una vera e propria filiera regionale della selvaggina, fondata su tracciabilità, sicurezza alimentare, valorizzazione delle produzioni locali e sostegno alle economie delle aree interne.

"Non possiamo più limitarci a rincorrere l'emergenza - spiega Pellegrino Mastella -. Occorre una strategia strutturale che consenta di contenere efficacemente la presenza dei cinghiali sul territorio e, allo stesso tempo, creare nuove opportunità economiche per le comunità rurali. Questa proposta di legge mette insieme tutela delle attività agricole, sicurezza dei cittadini, valorizzazione delle tradizioni gastronomiche e sviluppo delle aree interne della Campania".

Il testo prevede, tra l'altro, il riconoscimento del ruolo dei selecontrollori (cacciatori specializzati e abilitati al prelievo selettivo degli ungulati), la realizzazione di un sistema regionale di tracciabilità della selvaggina, il potenziamento dei centri di raccolta e lavorazione, la promozione della carne di selvaggina nella ristorazione e nel settore turistico, nonché la creazione di un marchio regionale di qualità.

Particolare attenzione viene riservata alle aree interne della Campania, dove la presenza della specie cinghiale è particolarmente elevata e dove la filiera della selvaggina potrebbe rappresentare un importante strumento di crescita economica e valorizzazione del territorio.

La proposta di legge è stata depositata e avvierà ora il suo iter nelle competenti commissioni consiliari e sarà presentata in maniera dettagliata alla stampa e alla cittadinanza nelle prossime settimane.