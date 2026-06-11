Conservatorio inaugura "Il Molino" e laurea ad onoris a Sal Da Vinci: programma Un mese di eventi con Voices of Heritage e Festa della Musica 2026: ministro Bernini A Benevento

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ha presentato questa mattina il programma delle manifestazioni che caratterizzeranno il mese di giugno 2026.

Un calendario di iniziative scientifiche, artistiche e istituzionali che segna una delle stagioni più significative nella storia recente del Conservatorio, confermandone il ruolo di eccellenza nel sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica italiana e di protagonista nei processi di innovazione, internazionalizzazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale.

Le iniziative si articoleranno attorno a quattro grandi appuntamenti:

• Conclusione del progetto internazionale PNRR “Voices of Heritage”;

• Inaugurazione della nuova residenza universitaria Housing “Il Molino”;

• Festa Europea della Musica 2026;

• Conferimento della Laurea Accademica Honoris Causa all’artista Sal Da Vinci.

VOICES OF HERITAGE: IL PATRIMONIO MUSICALE ITALIANO IN DIALOGO CON IL MONDO

Il 18 giugno 2026 il Teatro San Vittorino ospiterà l’evento conclusivo del progetto internazionale “Voices of Heritage”, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il progetto, coordinato dal Conservatorio di Benevento in partenariato con il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso e con l’Università Telematica Pegaso, ha portato la ricerca artistica e scientifica italiana nelle città di New York, Philadelphia, Montréal, Lisbona e Siviglia, promuovendo nuove modalità di valorizzazione del patrimonio musicale attraverso le tecnologie immersive e la cooperazione internazionale.

Nel corso della giornata saranno presentati i risultati delle attività di ricerca attraverso l’exhibit “Dal manoscritto al suono immersivo”, con approfondimenti dedicati alla ricerca musicologica, alle applicazioni tecnologiche e alle prospettive di internazionalizzazione del patrimonio musicale italiano.

Alle ore 20.00 si terrà il concerto conclusivo con l’innovativa rilettura de “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi nella versione per violoncello ed elettronica, già presentata nelle tappe internazionali di Lisbona e Siviglia.

INAUGURAZIONE DELL’HOUSING UNIVERSITARIO “IL MOLINO”

Il 19 giugno 2026 rappresenterà una giornata storica per il Conservatorio “Nicola Sala”.

Alle ore 11.30 il Ministro dell’Università e della Ricerca, Sen. Anna Maria Bernini, inaugurerà ufficialmente il nuovo Housing Universitario e Musicale “Il Molino”, una struttura moderna destinata ad accogliere studenti italiani e internazionali e a diventare un punto di riferimento nazionale per la residenzialità nel settore AFAM.

L’intervento rappresenta uno dei più significativi investimenti realizzati negli ultimi anni nell’ambito dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiana e consentirà di rafforzare ulteriormente la capacità attrattiva del Conservatorio sul piano nazionale e internazionale.

La struttura ospiterà inoltre attività didattiche, laboratoriali, di ricerca e di produzione artistica, con particolare attenzione ai Dipartimenti di Pop-Rock, Jazz, Musica Elettronica e alle nuove professioni musicali.

Alle ore 20.00 la giornata proseguirà con il concerto dell’Orchestra Ritmico-Sinfonica del Conservatorio, composta da circa ottanta musicisti tra docenti e studenti e diretta dal M° Francesco D’Ovidio.

Lo spettacolo, intitolato “Le più belle arie dei Musical”, proporrà alcune delle pagine più celebri del repertorio internazionale, confermando la vocazione del Conservatorio a coniugare tradizione, innovazione e divulgazione musicale.

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 2026

Le giornate del 20 e 21 giugno vedranno il Conservatorio protagonista della Festa Europea della Musica 2026.

L’edizione di quest’anno coinvolgerà l’intera città di Benevento attraverso una programmazione straordinaria che prevede:

• oltre 50 concerti;

• circa 300 musicisti tra docenti e studenti;

• oltre 100 ore complessive di musica;

• cinque sedi cittadine attive contemporaneamente.

L’Auditorium San Vittorino, la Sala Bonazzi del Conservatorio, l’Auditorium Sant’Agostino dell’Università degli Studi del Sannio, il Teatro De Simone e l’Housing “Il Molino” diventeranno luoghi di incontro, produzione artistica e partecipazione culturale.

Dal repertorio barocco alla musica contemporanea, dalla lirica al jazz, dalla musica elettronica al pop-rock, il programma offrirà una rappresentazione completa delle attività formative e artistiche dell’Istituzione.

Particolare attenzione sarà dedicata alle produzioni dei Dipartimenti di Musica Moderna, con omaggi a Frank Sinatra, Miles Davis, Ornella Vanoni e ai grandi protagonisti della musica internazionale.

30 GIUGNO: LAUREA ACCADEMICA HONORIS CAUSA A SAL DA VINCI E GRANDE CONCERTO DELLA CANZONE NAPOLETANA

Il mese di giugno si concluderà con un evento destinato a lasciare un segno importante nella storia del Conservatorio.

Il 30 giugno 2026, alle ore 19.30, presso l’Housing Universitario “Il Molino”, il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” conferirà la Laurea Accademica Honoris Causa all’artista Sal Da Vinci, interprete tra i più autorevoli della tradizione musicale napoletana e protagonista di una carriera che ha saputo coniugare musica, teatro e cultura popolare.

Il riconoscimento assume un significato particolarmente rilevante per il Conservatorio di Benevento che, dal 2018, ospita l’unico percorso accademico al mondo dedicato alla Canzone Classica Napoletana, anticipando una visione culturale oggi ampiamente riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Al termine della cerimonia si terrà il concerto dell’Orchestra della Canzone Napoletana del Conservatorio “Nicola Sala”, formazione artistica che rappresenta uno dei progetti identitari più significativi dell’Istituzione e che proporrà un viaggio musicale attraverso i grandi capolavori della tradizione partenopea.

L’evento intende celebrare non soltanto la figura di Sal Da Vinci, ma anche il valore culturale, artistico e accademico della Canzone Napoletana, patrimonio musicale che il Conservatorio di Benevento studia, valorizza e trasmette alle nuove generazioni attraverso attività di ricerca, produzione artistica e alta formazione.

Le modalità di partecipazione e di accesso alla cerimonia saranno rese note attraverso un successivo comunicato ufficiale.

LE DICHIARAZIONI

Il Direttore del Conservatorio, M° Giuseppe Ilario: «Le iniziative che caratterizzeranno il mese di giugno rappresentano la sintesi di un percorso che negli ultimi anni ha visto il Conservatorio “Nicola Sala” crescere sul piano della ricerca, della produzione artistica, dell’internazionalizzazione e delle infrastrutture. Dalle esperienze internazionali sviluppate tra Europa e Nord America fino all’inaugurazione dell’Housing Il Molino, dalla Festa Europea della Musica al conferimento della Laurea Honoris Causa a Sal Da Vinci, emerge la capacità della nostra Istituzione di custodire il patrimonio musicale italiano e, al tempo stesso, di interpretare le sfide del futuro. Benevento sarà per diversi giorni una capitale della cultura musicale, dell’innovazione e dell’alta formazione.»

«Il programma presentato oggi testimonia il livello di maturità istituzionale raggiunto dal Conservatorio “Nicola Sala” - ha invece spiegato il Presidente del Conservatorio Nazzareno Orlando -. L’inaugurazione dell’Housing Il Molino rappresenta un investimento strategico per il diritto allo studio e per l’attrattività internazionale del nostro territorio. Le attività scientifiche, artistiche e culturali previste nel mese di giugno confermano il ruolo del Conservatorio quale presidio di sviluppo culturale, sociale ed economico per Benevento e per l’intera area interna della Campania.»

UN CONSERVATORIO CHE COSTRUISCE FUTURO

Per consentire la piena partecipazione della comunità accademica agli eventi istituzionali del 18 e 19 giugno, le attività didattiche ordinarie termineranno il 17 giugno 2026.

L’intero programma vede il coinvolgimento del Ministero dell’Università e della Ricerca, della Commissione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU – Italia Domani, del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Comune di Benevento, del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, dell’Università Telematica Pegaso e di numerosi partner nazionali e internazionali.

Con oltre cinquanta concerti, trecento musicisti coinvolti, una nuova residenza universitaria, un importante progetto internazionale di ricerca e il conferimento della Laurea Accademica Honoris Causa a Sal Da Vinci accompagnato dal concerto dell’Orchestra della Canzone Napoletana, il Conservatorio “Nicola Sala” si conferma una delle realtà più dinamiche e innovative del panorama AFAM italiano, capace di trasformare la musica in motore di crescita culturale, sociale e civile.

IL PROGRAMMA 18 Giugno 2026

Ore 11:00 | Teatro San Vittorino Evento conclusivo del progetto PNRR: "Voices of Heritage - From Beneventan manuscripts to modern music through the lens of innovation". Convegno: "Il patrimonio musicale italiano oltre i confini: un progetto PNRR tra ricerca, formazione e cooperazione internazionale". Coordina e modera: Nunzia De Girolamo .



19 Giugno 2026

Ore 11:30 | Housing "Il Molino" Inaugurazione Ufficiale dell'Housing "Il Molino" , la nuova residenza universitaria del Conservatorio. L'evento si terrà alla presenza del Ministro dell'Università e della Ricerca, senatrice Anna Maria Bernini.

Ore 19:30 | Housing "Il Molino" Concerto dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica del Conservatorio "Nicola Sala", diretta dal M° Francesco D'Ovidio . Un grande evento musicale che vedrà sul palco un ensemble di 80 elementi, formato da allievi e docenti.



20 e 21 Giugno 2026

Festa Europea della Musica - "La Voce dei Luoghi" La grande kermesse diffusa sul territorio cittadino che chiude le attività didattiche ordinarie. I numeri del Festival: 50 concerti, 300 musicisti, 100 ore di musica, 1 banda musicale e 1 progetto internazionale. Le 5 location: Auditorium San Vittorino, Housing Il Molino, Conservatorio "Sala Bonazzi", Auditorium Sant'Agostino, Teatro "De La Salle".



30 Giugno 2026