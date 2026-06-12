Futuridea protagonista all’evento nazionale "Rete Futuro" a Roma Per sostenere percorsi di innovazione sociale, crescita delle competenze e valorizzazione

Anche Futuridea ha preso parte all’evento nazionale dedicato a Rete Futuro, svoltosi a Roma alla presenza di

rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’impresa e delle organizzazioni impegnate nella promozione delle

opportunità per le nuove generazioni. A rappresentare Futuridea sono stati Francesco Nardone, Responsabile dei Rapporti Istituzionali, e Maria Beatrice Fucci, Responsabile delle Misure Agevolative e dei Programmi di Orientamento di Futuridea, che hanno partecipato ai lavori e ai momenti di confronto dedicati al rafforzamento del dialogo tra giovani, istituzioni e sistema produttivo. L’iniziativa, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in collaborazione con Invitalia, punta a costruire un ponte concreto tra i giovani e il mondo delle imprese, favorendo percorsi di orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro e sviluppo delle competenze. I risultati presentati confermano la crescente efficacia del progetto: quasi 98 mila giovani coinvolti in oltre 7.500 iniziative di orientamento, formazione e animazione territoriale, con importanti ricadute anche sul fronte dell’inserimento lavorativo e dell’imprenditorialità giovanile.



La presenza di Futuridea all’evento testimonia l’impegno dell’organizzazione nel sostenere percorsi di innovazione sociale, crescita delle competenze e valorizzazione del talento giovanile, contribuendo alla costruzione di ecosistemi territoriali capaci di generare opportunità concrete per le nuove generazioni. “I risultati presentati confermano quanto sia strategico investire nei giovani e nelle loro competenze - ha dichiarato Francesco Nardone - . Creare connessioni efficaci tra istituzioni, imprese e territori significa generare opportunità reali e rafforzare la capacità delle nuove generazioni di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese”. “Le esperienze maturate nell’ambito dell’orientamento e delle misure agevolative – ha aggiunto Fucci - dimostrano che i giovani rispondono con entusiasmo quando vengono messi nelle condizioni di conoscere e cogliere le opportunità disponibili. È fondamentale continuare a investire in percorsi di accompagnamento capaci di trasformare aspirazioni e talenti in progetti concreti di crescita personale e professionale.



In questa direzione si inserisce anche l’attività degli Hub Rete, spazi dedicati ai giovani e agli studenti dove crescere, formarsi e costruire il proprio futuro. Gli Hub offrono percorsi personalizzati per aiutare i ragazzi a individuare la strada più adatta al proprio sviluppo professionale, corsi di formazione per acquisire competenze pratiche e spendibili nel mercato del lavoro, supporto alla creazione d’impresa e orientamento sugli incentivi disponibili. Inoltre, promuovono eventi, incontri con startup e testimonial, career day, laboratori creativi per trasformare idee e progetti in realtà e competizioni che stimolano lo sviluppo di soluzioni innovative. Tutti i servizi

sono gratuiti e disponibili anche online, per garantire a ogni giovane l’accesso a concrete opportunità di crescita e partecipazione”, ha concluso Maria Beatrice Fucci.

Attraverso la partecipazione all’evento, Futuridea rinnova la propria volontà di collaborare con istituzioni, imprese e realtà del territorio per favorire modelli di sviluppo inclusivi e sostenibili, nei quali i giovani possano essere

protagonisti del cambiamento e della crescita del Paese.