Benevento tra le eccellenze nazionali con "My Benevento - Città Digitale" Selezionato come progetto innovativo a FORUM PA 2026

Il progetto "MY BENEVENTO − Città Digitale" è stato ufficialmente designato tra i 'Progetti innovativi per la PA' nell'ambito del Premio “PA e Futuro” promosso da FPA. Tra ben 110 progetti candidati a livello nazionale, l’iniziativa beneventana è stata riconosciuta come una delle storie di eccellenza capaci di ridisegnare i confini del settore pubblico attraverso l'integrazione di tecnologie emergenti e nuovi modelli di governance. Il Premio, che agisce come una vera e propria 'infrastruttura dell'immaginazione', mira a dare visibilità a una Pubblica Amministrazione aperta, abilitante e proattiva. La selezione di My Benevento tra i progetti meritevoli premia una visione strategica che mette al centro il cittadino, puntando su pilastri quali l'intelligenza artificiale, l'interoperabilità dei dati e la sostenibilità digitale. L’appuntamento per la celebrazione delle eccellenze selezionate è coinciso con la giornata conclusiva di Forum PA 2026, ieri 11 giugno 2026 presso il Centro Congressi 'La Nuvola' di Roma. A rappresentare il Comune di Benevento durante la cerimonia di premiazione sono stati Mario De Chenno, Responsabile del servizio Transizione al Digitale, Maria Carmela Mignone, Consigliera delegata all'Innovazione e Raffaele Ambrosio, Dirigente del Servizio. Soddisfazione per il riconoscimento del percorso di trasformazione digitale della città è stata espressa dal Sindaco Clemente Mastella: "Un riconoscimento importante che dimostra come quest'Amministrazione consideri prioritaria e strategica una politica dell'innovazione tecnologica efficace e performante allo scopo di agevolare i cittadini nell'interlocuzione con l'Ente, attraverso uno snellimento e una velocizzazione delle pratiche e degli adempimenti burocratici".