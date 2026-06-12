A Benevento 17 milioni per accordo Prius: c'è anche il Parco delle Streghe Numerosi interventi per il programma di rigenerazione urbana

Un investimento da 17 milioni di euro per ridisegnare il volto della città, valorizzarne il patrimonio storico e culturale e migliorare la qualità della vita dei cittadini. È stato sottoscritto oggi dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e dall’assessore regionale al Governo del Territorio, Enzo Cuomo, l’Accordo di programma per l’attuazione del PRIUS (Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile), finanziato nell’ambito del Programma Regionale Campania FESR 2021-2027.

L’intesa rappresenta, secondo l’assessore Cuomo, «un patto continuo tra la Regione Campania, la città di Benevento e il Sannio», destinato a rafforzare il ruolo strategico del capoluogo sannita nel quadro dello sviluppo delle aree interne. «Si tratta di un primo passo – ha spiegato Cuomo – che mette in campo 17 milioni di euro per numerosi interventi di rigenerazione urbana. Un programma che traduce in opere concrete una visione di sviluppo finalizzata a migliorare la qualità urbana e la qualità della vita dei cittadini».

L’assessore regionale ha sottolineato come Benevento rappresenti un punto di riferimento per l’intero territorio sannita e come la Regione intenda proseguire con una strategia più ampia che coinvolga infrastrutture, trasporto ferroviario, viabilità, depurazione delle acque e valorizzazione delle potenzialità turistiche e culturali dell’area.

Soddisfatto il sindaco Mastella, che ha evidenziato il valore degli interventi previsti dal programma e il riconoscimento ottenuto dalla città grazie alla buona gestione delle precedenti risorse. «I 17 milioni comprendono anche fondi-premio assegnati per aver realizzato presto e bene il precedente programma Pics. Con queste risorse realizzeremo opere importanti che contribuiranno a trasformare ulteriormente Benevento», ha dichiarato il primo cittadino.

Il Parco delle Streghe: dedicato alla leggenda madre di Benevento

Tra gli interventi più significativi spicca la realizzazione del Parco delle Streghe lungo le sponde del fiume Sabato, un progetto che punta a trasformare uno dei simboli identitari della città in un attrattore turistico di rilievo nazionale. L’opera porterà la firma del tre volte premio Oscar Dante Ferretti e comprenderà una serie di installazioni e percorsi tematici dedicati al mito delle streghe, da sempre legato alla storia e alla tradizione beneventana.

«Abbiamo voluto introdurre una forte componente innovativa – ha spiegato Mastella – che renderà Benevento ancora più attrattiva sia per i residenti sia per i visitatori. Il Parco delle Streghe sarà un elemento capace di generare interesse e flussi turistici importanti. Abbiamo già visionato il progetto e presto lo presenteremo ufficialmente alla città».

Nuovo ingresso al Teatro Romano e riqualificazione di diverse aree

Il PRIUS prevede inoltre interventi di valorizzazione e riqualificazione in diverse aree urbane. Tra questi figurano il nuovo ingresso al Teatro Romano da Piazza Cardinal Pacca, il superamento delle barriere architettoniche e la valorizzazione delle Terme Romane e dell’area di San Pietro; la riqualificazione di Piazza Castello e dello slargo Stefano Borgia nel centro storico; l’efficientamento energetico del Teatro Comunale.

Una parte consistente delle risorse è destinata proprio al Parco fluviale del Sabato, che comprenderà una passerella pedonale di collegamento con il Rione Libertà, il percorso sopraelevato denominato “Il Volo delle Streghe”, il “Noce del Sabba”, un museo multimediale dedicato alle streghe e la valorizzazione degli spazi verdi esistenti.

Il valore complessivo degli interventi immediatamente finanziati ammonta a circa 13,8 milioni di euro. A questi si aggiungono ulteriori progetti candidati in overbooking per oltre 3,4 milioni di euro, che potranno essere finanziati attraverso eventuali meccanismi premiali previsti dall’accordo. Tra questi figurano la riqualificazione del Parco Cretarossa, delle aree di via Sandro Pertini, dell’area Flora-Sala, del Parco Archeologico dell’Anfiteatro Romano e dei prospetti della Basilica della Madonna delle Grazie.

Mastella: conclusa gara per il depuratore, a breve i lavori

La giornata è stata caratterizzata anche da un’altra importante notizia sul fronte infrastrutturale. Il sindaco Mastella ha annunciato infatti la conclusione della gara europea gestita da Sogesid per la realizzazione del depuratore cittadino. «Se non ci saranno ricorsi – ha spiegato – partiranno finalmente i lavori e Benevento avrà ciò che non ha mai avuto nella sua storia: un depuratore». Un risultato atteso da oltre dieci anni che consentirà di superare una situazione di infrazione comunitaria che ha comportato costi per l’Italia.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato passi avanti anche sul fronte della metanizzazione cittadina. «A settembre partirà la gara per il gas. Quando sono arrivato alla guida della città ho scoperto che circa 15 mila famiglie erano prive di allacciamento. Anche su questo fronte stiamo finalmente arrivando a una soluzione».

Con la firma dell’Accordo PRIUS, Benevento apre dunque una nuova fase della propria programmazione urbana, puntando su rigenerazione, sostenibilità, cultura e infrastrutture per rafforzare il proprio ruolo nel sistema delle città campane e nel rilancio delle aree interne.