Controlli antidroga della Finanza: sequestro di hashish e una denuncia L'attività ha interessato alcune aree considerate particolarmente sensibili

Il sequestro di 50 grammi di hashish e una denuncia all'Autorità giudiziaria al termine di un'operazione di controllo della Guardia di Finanza di Benevento. È il risultato dei servizi svolti nei giorni scorsi dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nell'ambito del dispositivo permanente di presidio del territorio.

L'attività ha interessato alcune aree considerate particolarmente sensibili e rientra in un più ampio piano di vigilanza finalizzato a garantire una presenza costante delle Fiamme Gialle sul territorio. L'obiettivo è quello di prevenire e reprimere non solo gli illeciti economico-finanziari, ma anche i reati legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla tutela dei minori.

Nel corso dei controlli è stata sequestrata la sostanza stupefacente, risultata essere hashish, mentre il presunto responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica per l'ipotesi di violazione dell'articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990.

L'operazione conferma l'attenzione della Guardia di Finanza verso il contrasto alla diffusione della droga, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali criticità del territorio. I controlli, sottolinea il Corpo, proseguiranno con regolarità in tutta la provincia di Benevento per rafforzare la sicurezza e contrastare il fenomeno dello spaccio.