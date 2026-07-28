Boato fortissimo e paura nella notte: bancomat sventrato da un'esplosione E' accaduto a Limatola

Il rumore è stato fortissimo ed ha squassato la tranquillità nella quale era immersa la zona. Via San Rocco, a Limatola: è il teatro dell'esplosione che ha sventrato un bancomat. Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto intorno alle 2.30 quando i malviventi hanno fatto saltare lo sportello automatico di un istituto di credito pr impadronirsi dei soldi in esso contenuti.

Il 'botto' è stato violentissimo, danneggiato anche l'immobile che al piano terra ospita il 'bersaglio' dei ladri, arrivati a Limatola a bordo di un'auto con la quale sono poi ripartiti di gran carriera. Il boato della deflagrazione ha svegliato dal sonno moti residenti, facendo scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La speranza è che dall'analisi delle immagini registrate dalle telecamere possano emergere elementi utili a risalire ai banditi.

L'ipotesi più probabile è che, come a gennaio nella vicina Sant'Agata dei Goti, possa essere stata usata la tecnica della 'marmotta', con un oggetto in metallo che ad una estremità ha un contenitore nel quale viene piazzato l'esplosivo, e all'altra la miccia, che viene azionata dopo aver inserito il tutto in un buco creato nell'erogatore.

(foto di repertorio)