I preparatori Genco e Toto: "Carichi ancora pesanti ma ottime risposte Lavoro di continuità tra il ritiro nel Sannio e Cascia

Lavoro tattico e preparazione atletica vanno di pari passo. I preparatori Alfredo Genco e Gaetano Toto ci parlano della forma attuale dei giallorossi.

Ganco: "Il nostro è un percorso di crescita costante"

La parola d’ordine è la continuità, lo sottolinea Genco: “Non c’è una differenza di preparazione tra il lavoro nel Sannio e quello a Cascia. Stiamo seguendo un percorso di crescita costante e una progressione del lavoro”. È ancora presto per il raggiungimento della forma completa. Ce lo spiega Toto: “Stiamo costruendo la prestazione dei giocatori, ci sono ancora carichi pesanti in questa fase, bisognerà aspettare prima di vederli più freschi nella corsa. Le amichevoli aiuteranno. Più partite si fanno e più si inizia a mettere minutaggio e ad avere come si suol dire una gamba più leggera”. Incide anche la struttura fisica di un calciatore.

Toto: "Dalle Mura è già pronto dal punto di vista fisico"

“Ed è proprio in virtù di queste caratteristiche - chiarisce Genco - che si lavora in modo diverso seguendo anche un percorso individuale sulla base della stazza dell’atleta. Differenze nella preparazione all’amichevole e nel lavoro del post - gara”. Sta bene anche l’ultimo arrivato Dalle Mura. Toto ci tiene a sottolineare il lavoro precedente del ragazzo. “Si è sempre allenato, non ha problemi sul piano atletico. Ma è evidente che gli faremo fare un lavoro di inserimento come è avvenuto per gli altri”.