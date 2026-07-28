Benevento: uno sguardo al Ravenna, primo avversario in Coppa Italia I giallorossi ritrovano subito due vecchi avversari del Crotone, Vinicius e Maggio

Si avvicina a grandi passi il calcio giocato. Domenica 9 agosto al Vigorito ci sarà il Ravenna di Mandorlini per l'esordio stagionale in Coppa Italia. La squadra romagnola è reduce da un ottimo campionato in serie C, dove è arrivata fino ai quarti di finale, eliminata dalla Salernitana. Ma quest'anno vorrebbe riprovarci. Ha mantenuto gran parte dello schieramento passato, da Nicolas Viola a Fishnaller, fino a Tengorang, e si è rinforzata col portiere Venturi proveniente dall'Arezzo, e con i due ex del Crotone, il brasiliano Vinicius e l'esterno sinistro Maggio. Una squadra di spessore, che cerca ancora due-tre colpi per aumentare la cifra tecnica della squadra, che ha anche perso qualche colpo dellos corso anno, come l'esterno destro Cosinelli o i difensori Cortesi e Mereghetti.

La squadra è in ritiro ad Acquapartita, sulle pendici del Conero, in provincia di Forlì e Cesena, dallo scorso 26 luglio e vi resterà fino al 6 agosto, praticamente poco prima di arrivare a Benevento per la sfida di Coppa. Ha giocato e vinto (4-0) un'amichevole col Montecchio (serie D), ma ne giocherà altre, la più suggestiva delle quali sabato 1 agosto a Norcia contro il Catania.

Nella foto del Ravenna Calcio, il diesse Mandorlini con il neo acquisto dal Crotone, Vinicius