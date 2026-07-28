Allenamento mattutino, il Benevento si "sdoppia". LE FOTO Fase difensiva con Monticciolo, poi tanto lavoro in palestra

Dopo la giornata di riposo si torna in campo per lavorare duramente. La “tournèe” casciana è già al suo quinto giorno e praticamente a metà del guado. Oggi le rituali due sedute di alenamento, così come domani e dopodomani. Prima di scendere nuovamenteb in campo per le ultime due amichevoli, venerdì 31 contro la Vis Pesaro di Andrea Gennari (17,30) e sabato 1 agosto al Manlio Scopigno di Rieti contro il Frosinone (18,30).

Nella mattinata il gruppo si è sdoppiato. Ha iniziato la retroguardia sul campo affinando la fase difensiva agli ordini di Monticciolo, poi è toccato agli attaccanti sotto gli occhi di Floro Flores. Nel frattempo, i giocatori non impegnati sul campo, hanno svolto lavori in palestra agli ordini dei preparatori. Molto lavoro anche per i portieri sotto gli occhi esperti di Luca Aprile e di Vincenzo Improta. Nel pomeriggio si replica come al solito, con la partitella finale che è sempre il clou della seduta di allenamento.

Nella fotogallery di Mario taddeo i momenti dell'allenamento mattutino