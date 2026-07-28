Allenamento mattutino, il Benevento si "sdoppia". LE FOTO

Dopo la giornata di riposo si torna in campo per lavorare duramente. La “tournèe” casciana è già al suo quinto giorno e praticamente a metà del guado. Oggi le rituali due sedute di alenamento, così come domani e dopodomani. Prima di scendere nuovamenteb in campo per le ultime due amichevoli, venerdì 31 contro la Vis Pesaro di Andrea Gennari (17,30) e sabato 1 agosto al Manlio Scopigno di Rieti contro il Frosinone (18,30).
Nella mattinata il gruppo si è sdoppiato. Ha iniziato la retroguardia sul campo affinando la fase difensiva agli ordini di Monticciolo, poi è toccato agli attaccanti sotto gli occhi di Floro Flores. Nel frattempo, i giocatori non impegnati sul campo, hanno svolto lavori in palestra agli ordini dei preparatori. Molto lavoro anche per i portieri sotto gli occhi esperti di Luca Aprile e di Vincenzo Improta. Nel pomeriggio si replica come al solito, con la partitella finale che è sempre il clou della seduta di allenamento.
Nella fotogallery di Mario taddeo i momenti dell'allenamento mattutino