Perquisito per droga, gli avevano tolto cellulare e soldi. Denaro restituito Benevento. Il Riesame annulla il sequestro di 2mila euro a carico di un 42enne

Annullato dal Riesame il sequestro di 2mila euro operato dai carabinieri a carico di un 42enne di Benevento già noto alle forze dell'ordine. Il provvedimento era scattato lo scorso 11 luglio, quando i militari avevano eseguito un decreto della Procura adottato in una indagine antidroga. Attenzione puntata, in particolare, su fatti che sarebbero accaduti, nello scorso aprile, a San Leucio del Sannio, e finiti nel mirino degli investigatori.

Da qui la 'visita' nell'abitazione del 42enne, al quale erano stati sequestrati il cellulare, con l'obiettivo di estrarre i contatti precedenti ed i messaggi che potrebbero essere stati scambiati in un 'giro' di sostanze stupefacenti, anche una somma contante. Un sequestro che il Tribunale del Riesame (presidente Perrotta, a latere Nardone e Conte) ha annullato, disponeendo la restituzione dei soldi all'indagato, difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo,