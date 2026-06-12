Parente porta la voce delle aree interne al VII Congresso nazionale Fap Acli “La dignità non può essere un lusso. La dignità è un diritto”

“La dignità non può essere un lusso. La dignità è un diritto”. Così Filiberto Parente, intervenuto in occasione del VII congresso nazionale Fap Acli in corso a Roma.

Tutela della dignità degli anziani, sostegno alle famiglie e necessità di rafforzare il welfare pubblico, soprattutto nei territori più fragili del Paese, i temi al centro dell’intervento del consigliere nazionale Acli. “Vengo da Benevento, da una terra dove gli anziani non sono una categoria: sono la nostra storia. Sono quelli che hanno costruito tutto ciò che oggi diamo per scontato”, ha affermato Parente, richiamando l’attenzione sul valore umano e sociale rappresentato dalle persone anziane.



Parente ha poi rivolto un pensiero alle famiglie che quotidianamente si fanno carico dell’assistenza ai propri cari: “Il welfare in Italia spesso ha il volto delle famiglie, che sostengono costi, rinunciano al lavoro e tengono insieme ciò che il sistema non riesce a garantire. A queste famiglie voglio dire: vi vediamo e non permetteremo che restiate invisibili”.



Infine, il richiamo ai lavoratori poveri che rischiano di diventare anziani poveri: “Non possiamo accettare che chi ha lavorato una vita intera, spesso con stipendi bassi e contributi insufficienti, si ritrovi ad affrontare la vecchiaia senza tutele adeguate. Serve coraggio, serve visione, serve uno Stato che dimostri con i fatti di esserci. Noi, come Acli, ci siamo e ci saremo sempre. Ma oggi chiediamo al Paese intero di esserci con noi”.