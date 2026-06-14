Trionfo dell' Orchestra da Camera Sirio a Roma Successo nella chiesa del Complesso Fatebenefratelli di Villa San Pietro

Una serata capace di unire arte, spiritualità, emozione e speranza. È quella vissuta sabato 13 giugno nella splendida chiesa del Complesso Fatebenefratelli di Villa San Pietro di Roma , che ha ospitato un concerto di straordinaria intensità artistica, culminato in una lunga e calorosa standing ovation tributata dal pubblico all' Orchestra da Camera Sirio di Benevento.

L'iniziativa, fortemente sostenuta e promossa dal Priore fra Lorenzo Gamos, ha rappresentato molto più di un semplice appuntamento musicale. Si è trattato di un autentico incontro tra generazioni, culture e sensibilità diverse, accomunate dal linguaggio universale della musica. In una delle cornici più suggestive della Capitale, numerosi appassionati, ospiti e personalità del mondo culturale hanno preso parte a un evento che ha saputo coniugare l'eccellenza artistica con un profondo valore umano e formativo.

Protagonista assoluta della serata è stata la Compagine Orchestrale Sannita, realtà musicale che negli ultimi anni si sta distinguendo per la qualità del proprio percorso artistico e per la capacità di valorizzare il talento giovanile. A rendere ancora più straordinario il progetto è un dato che sorprende e allo stesso tempo emoziona: l'età media dei musicisti che compongono l'orchestra è di appena sedici anni.

Giovani strumentisti che affrontano il repertorio con maturità, disciplina e una sensibilità musicale fuori dal comune. Dietro ogni esecuzione vi sono ore di studio, sacrifici, prove e un lavoro costante di formazione che sta consentendo a questi ragazzi di raggiungere risultati sempre più prestigiosi. Il concerto romano ha rappresentato una nuova e significativa tappa di un percorso di crescita che continua a raccogliere consensi sia nel territorio sannita sia in contesti nazionali di grande rilievo.

A guidare l'orchestra è stato il Maestro Sergio Fanelli, coadiuvato dal primo violino di spalla Alba Paradiso, che ha saputo imprimere all'intera esecuzione equilibrio, energia e profondità interpretativa. Con una direzione attenta e coinvolgente, il Maestro ha valorizzato le qualità dei giovani orchestrali, accompagnandoli in un percorso musicale ricco di sfumature e mettendo in evidenza il livello tecnico e artistico raggiunto dalla formazione.

Il pubblico ha potuto apprezzare un programma eseguito con precisione, passione e notevole maturità espressiva. Ogni brano è stato accolto con crescente partecipazione, in un'atmosfera di ascolto intensa e rispettosa che ha esaltato la qualità delle interpretazioni. L'esecuzione è stata, inoltre, trasmessa in diretta nella struttura sanitaria dei FBF a vantaggio dei pazienti che hanno potuto apprezzare la qualità del concerto e trascorrere un momento gioioso.

Ad arricchire ulteriormente la serata è stata la presenza di due artisti di riconosciuto prestigio internazionale, i solisti Guido Garofano e Mario D'Apice. Le loro esecuzioni hanno rappresentato uno dei momenti più significativi del concerto, grazie alla capacità di instaurare un dialogo musicale raffinato e coinvolgente con l'orchestra.

La loro esperienza e sensibilità interpretativa si sono fuse armoniosamente con l'entusiasmo e la freschezza dei giovani musicisti, dando vita a momenti di grande intensità emotiva e artistica.

La particolare atmosfera della chiesa del Complesso Fatebenefratelli di Villa San Pietro ha contribuito in modo determinante al successo dell'evento. L'acustica del luogo, unita al fascino spirituale e architettonico dell'edificio, ha creato le condizioni ideali per un ascolto profondo e partecipato. Le note dell'orchestra hanno riempito gli spazi della chiesa, trasformando il concerto in un'esperienza capace di coinvolgere il pubblico ben oltre la dimensione puramente musicale.

Nel corso della serata è emerso con chiarezza il valore educativo e sociale di un progetto che pone i giovani al centro della propria missione. In un'epoca in cui le nuove generazioni sono spesso raccontate attraverso le difficoltà e le fragilità che caratterizzano il loro tempo, la Compagine Orchestrale Sannita offre una testimonianza concreta di come il talento possa essere coltivato e valorizzato attraverso percorsi seri di formazione, impegno e condivisione.

La musica diventa così strumento di crescita personale, occasione di incontro e veicolo di valori fondamentali quali il rispetto, la disciplina, il lavoro di squadra e la ricerca dell'eccellenza. Valori che trovano piena espressione nel percorso artistico di questi giovani musicisti, capaci di dimostrare come passione e dedizione possano tradursi in risultati di assoluto rilievo.

Al termine dell'ultima esecuzione, il pubblico si è alzato in piedi tributando agli artisti lunghi applausi e numerose manifestazioni di apprezzamento. Una standing ovation spontanea e sentita che ha rappresentato il riconoscimento più autentico per il lavoro svolto dall'orchestra, dai solisti, dal Maestro Fanelli e da tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.

Il successo del concerto romano conferma ancora una volta la validità di un progetto culturale che guarda al futuro investendo concretamente nei giovani e nella loro formazione artistica. Un'esperienza che lascia un segno profondo e che dimostra come la cultura e la musica possano continuare a essere strumenti privilegiati di crescita, dialogo e speranza.

La serata del 13 giugno resterà certamente tra i momenti più significativi del percorso dell'Orchestra da Camera Sirio di Benevento: un appuntamento che ha saputo emozionare, coinvolgere e trasmettere un messaggio chiaro e potente. Quando il talento incontra la passione, quando la formazione si unisce alla dedizione e quando i giovani vengono messi nelle condizioni di esprimere il meglio di sé, il risultato può trasformarsi in un esempio concreto di bellezza e di futuro.

E Roma, per una sera, ha applaudito non soltanto un'orchestra, ma una generazione che attraverso la musica sta costruendo il proprio domani.